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Rusya Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Suriye'deki hava saldırısını kınıyoruz

6 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırısını kınadığını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Suriye'deki hava saldırısını kınıyoruz, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırısını kınadığını duyurdu. Açıklamada, İsrail'in bu saldırısının, Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ediyor ve yalnızca bölgedeki gerilimleri artırmaya hizmet ediyor" ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL'DEN ŞAM'A HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu, Suriye'den roket atıldığı gerekçesiyle erken saatlerde Suriye'nin başkenti Şam'da İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü ve Suriye Ordusu'nu hedef alan hava saldırısı düzenlemişti.


Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Suriye, Rusya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:37 Kaynak: DHA
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