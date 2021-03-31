Rusya Dışişleri Bakanlığı: İtalya'nın Rus diplomatları sınır dışı kararını üzüntüyle karşılıyoruz - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İtalya'da casusluk yaptığı gerekçesiyle 2 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine yönelik kararı "üzüntüyle" karşıladıklarını, mütekabiliyet esasına göre atılacak adımların duyurulacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İtalya'nın Rus diplomatlara yönelik aldığı kararın netleştirildiği belirtildi.

Söz konusu kararın iki ülke arasındaki ilişkileri yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Kararı üzüntüyle karşıladık. İtalya'nın kararına yönelik mütekabiliyet esasına göre atacağımız adımlarımızı ileride duyuracağız." ifadesine yer verildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Son derece olumlu ikili ilişkilerimizin korunacağını umuyoruz." dedi.

İtalya ile Rusya arasında casusluk krizi

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Roma Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İtalya gizli servisinin teknik takibi ve jandarmanın dün akşam Roma'da yaptığı operasyonla bir İtalyan subay ile Rusya'nın Roma Büyükelçiliğinde görevli bir askerin gizli görüşmeleri sırasında yakalandığı belirtilmişti.

İtalyan subayın, Rus askeri yetkiliye para karşılığında bazı gizli belge ve bilgileri aktardığı sırada suçüstü yakalandığı, her iki isimin de casusluk ve devlet güvenliğiyle ilgili suçlamalarla karşı karşıya kaldığı ifade edilmişti.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Roma'daki "casusluk skandalı" ile ilgili olarak 2 Rus diplomatı derhal sınır dışı etme kararı aldıklarını açıklamıştı.