Rusya Dışişleri Bakanlığı: Letonya Parlamentosunun kararı uluslararası hukuka aykırı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Letonya Parlamentosunun kararı uluslararası hukuka aykırı

12.08.2022 11:21
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Letonya Parlamentosunun kararı uluslararası hukuka aykırı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Letonya Parlamentosunun Rusya'yı "teröre destek veren devlet" olarak tanımlaması kararının, uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Letonya Parlamentosunun Rusya'yı "teröre destek veren devlet" olarak tanımlaması kararının, uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün Letonya Parlamentosu üyelerinin Rusya'yı "teröre destek veren devlet" olarak kabul ettiği anımsatıldı.

Bunun "kışkırtıcı" bir karar olduğu vurgulanan açıklamada, "Letonya Parlamentosunun bu adımı, mevcut uluslararası hukuka aykırı ve BM Tüzüğü'nün 2. maddesinde yer alan devletlerin egemen eşitliğiyle ilgili ilkeyi ihlal ediyor." ifadesine yer verildi.

"Letonya yönetiminin Rusya'ya karşı siyaset izlediği, Nazizm'i desteklediği ve kendi vatandaşlarını paralı savaşçı olarak Ukrayna'ya göndermeyi teşvik ettiği" belirtilen açıklamada, "Letonya milletvekilleri, kışkırtıcı eylemelere son vermeli, ülkesi ve vatandaşlarının çıkarlarına odaklanarak hangi halk tarafından seçildiklerini hatırlamalıdır." denildi.

YORUMLAR
500
Endonezya, Rusya paylaşımı nedeniyle Ukrayna Büyükelçisini çağırdı Endonezya, Rusya paylaşımı nedeniyle Ukrayna Büyükelçisini çağırdı Letonya'da milletvekilleri, Rusya'yı 'teröre destek veren devlet' olarak niteledi Letonya'da milletvekilleri, Rusya'yı 'teröre destek veren devlet' olarak niteledi
Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Letonya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya Dışişleri Bakanlığı: Letonya Parlamentosunun kararı uluslararası hukuka aykırı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:32 ORC'a göre AK Parti'nin oyları yüzde 27'ye düşerken İYİ Parti'nin oyları yüzde 22'ye yükseldi
12:24 Kılıçdaroğlu: CHP, iktidara en yakın dönemdedir
12:21 Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi hedefi önündeki tek engel olan Kopenhag maçına tam kadro gidiyor
12:09 Kılıçdaroğlu YSK bilgilerini nereden aldığını açıklamadı! CHP'nin düzeltme yapması sonrası İçişleri Bakanı Soylu özür bekliyor
12:29 Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Ceglia: Kafamda Türkiye her zaman Osmanlı İmparatorluğu olarak canlanıyordu
11:50 Akılalmaz kuş her gün aynı saatte pencere içerisinden girerek para bırakıyor
11:38 Tuz Gölü'nü alg ve bakteriler sardı! Gölün pembeye dönmesinin nedeni belli oldu
11:28 Sigara bağımlısının akciğer görüntüsü korkuttu! Farkı gören bırakabilir
11:25 Şovmen Mehmet Ali Erbil cinsel ilişki hayatını anlattı: Haftada 6 gün yaptım
11:24 Bu nasıl bir zalimlik! İnsan kaçakçısı, 39 göçmenin kamyon kasasında ölümüne neden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 13:23:49. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya Dışişleri Bakanlığı: Letonya Parlamentosunun kararı uluslararası hukuka aykırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement