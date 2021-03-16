Rusya Dışişleri Bakanlığı: Moskova Antlaşması'nın ruhuna bağlılık, Rusya-Türkiye ilişkilerinin güvencesi - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Moskova Antlaşması'nın ruhuna bağlılık, Rusya-Türkiye ilişkilerinin güvencesi

16.03.2021 12:31
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Moskova Antlaşması'nın ruhuna bağlılık, Rusya-Türkiye ilişkilerinin güvencesi, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova Antlaşması'nın ruhuna bağlılığın, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinde güvence işlevi gördüğünü söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova Antlaşması'nın ruhuna bağlılığın, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinde güvence işlevi gördüğünü söyledi.

Zaharova, Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti hükümeti ve TBMM hükümeti arasında 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Antlaşması'nın 100. yıl dönümünde yazılı açıklama yaptı.

Bu antlaşmayla Rusya ve Türkiye arasındaki modern ilişkilerin temelinin atıldığını belirten Zaharova, "Derin bilince sahip olan iş birliğimiz, iyi komşuluk, karşılıklı saygı ve menfaatlerin gözetilmesi ilkelerine, Rus ve Türk halklarının mutluluğu ve refahı için bölgede ve Avrupa kıtasında güvenlik, barış ve istikrar için ortak verimli çalışma hedefine dayanıyor." ifadesini kullandı.

Moskova Antlaşması'nın Rus-Türk ortaklığının tarihsel kanıtı olduğuna dikkati çeken Zaharova, Türkiye ile Rusya arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yılının geçen sene kutlandığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Türkiye ile her alanda yapıcı işbirliği inşa etmeye, ticaret, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve yatırım işbirliğini genişletmeye, gelecek vaat eden enerji, sanayi ve altyapı projelerini uygulamaya, kültürel-beşeri ve insan ilişkilerini mükemmelleştirmeye hazır olduğumuzu teyit ediyoruz. Son yüz yıldır siyasi ve tarihsel geçerliliğini yitirmemiş Moskova Anlaşması'nın ruhuna ve ilkelerine bağlılık, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinde güvence işlevi görmektedir."

Dışişleri Bakanlığı, Moskova, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya Dışişleri Bakanlığı: Moskova Antlaşması'nın ruhuna bağlılık, Rusya-Türkiye ilişkilerinin güvencesi - Son Dakika


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