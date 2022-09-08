Rusya, Romanya'nın bir diplomatını istenmeyen kişi ilan etti

Romanya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiği aktarılan açıklamada, "Bu tedbir Romanya tarafının daha önce motivasyonsuz olarak Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliğindeki bir diplomatını 'istenmeyen kişi' ilan etme kararına cevaptır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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