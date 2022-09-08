Rusya, Romanya'nın bir diplomatını istenmeyen kişi ilan etti - Son Dakika
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Rusya, Romanya'nın bir diplomatını istenmeyen kişi ilan etti

08.09.2022 12:58
Rusya, Romanya'nın bir diplomatını istenmeyen kişi ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Romanya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Romanya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Romanya'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Costi Ionita'nın bakanlığa çağrılarak nota verildiği belirtildi.

Romanya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiği aktarılan açıklamada, "Bu tedbir Romanya tarafının daha önce motivasyonsuz olarak Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliğindeki bir diplomatını 'istenmeyen kişi' ilan etme kararına cevaptır." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya, Romanya'nın bir diplomatını istenmeyen kişi ilan etti - Son Dakika

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