Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rus diplomatların sınır dışı edilmesi kararının arkasında ABD var - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rus diplomatların sınır dışı edilmesi kararının arkasında ABD var

19.04.2021 16:13
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rus diplomatların sınır dışı edilmesi kararının arkasında ABD var, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Çekya ile Polonya'nın Rus diplomatları sınır dışı etme kararının arkasında ABD'nin olduğunu belirterek "Washington, bu dalgayı teşvik ediyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Çekya ile Polonya'nın Rus diplomatları sınır dışı etme kararının arkasında ABD'nin olduğunu belirterek " Washington, bu dalgayı teşvik ediyor." dedi.

Rus televizyon kanallarına konuşan Zaharova, Rus diplomatların bazı Batı ülkelerinden sınır dışı edilmesini değerlendirdi.

Çekya'nın 18 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini hatırlatan Zaharova, Rusya'nın mütekabiliyet gereği Çekya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 20 diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını söyledi.

Zaharova, "Çekya'nın ödediği bedel devasadır. Bu, ikili ilişkilere darbedir. Bu, kendi diplomatik misyonuna darbedir." değerlendirmesinde bulundu.

Çekya'nın 2014'te ülkenin Güney Moravya bölgesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamadan Rusya'yı sorumlu tuttuğunu belirten Zaharova, bunun "absürt" olduğunu savundu.

"Rus diplomatlar, ABD'nin siyasi siparişi üzerine sınır dışı edildi"

Polonya'nın da 3 Rus diplomatını sınır dışı etme kararı aldığını anımsatan Zaharova, bunun ABD'nin "siyasi siparişi" üzerine yapıldığına işaret etti.

Zaharova, "Elbette olanların arkasında NATO'yu yöneten ve Avrupa Birliği ülkelerinde ana akımı belirleyen ABD var. Washington, bu dalgayı teşvik ediyor. Batı ülkelerinde başlayan zincirleme tepkiler, üzerinde iyice çalışılmış senaryodur. Ancak vasal devlet mantığı, egemen devletleri buna itebilir." yorumunda bulundu.

ABD'nin de Rusya'ya yönelik yeni yaptırım uyguladığını vurgulayan Zaharova, "Sadece Amerikalı meslektaşlarımızın yaptığı açıklamaları değil attıkları somut adım ve eylemlerini analiz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Rus diplomatların Batı ülkelerinden sınır dışı edilmesi

ABD Başkanı Joe Biden, 15 Nisan'da siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine etki etmeye yönelik faaliyetlerle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı da siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahale gerekçesiyle Rusya ekonomisini hedef alan bir dizi yaptırım duyurmuştu.

Polonya, Rusya'nın Varşova Büyükelçiliğinde görevli 3 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

Çekya Başbakanı Andrej Babiş de 17 Nisan'da, ülkede 2014'te meydana gelen patlamayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 18 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi kararı alındığını duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise karşılık olarak 10 Amerikalı diplomat, 5 Polonyalı diplomat ve Çekya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 20 diplomatı sınır dışı etme kararı alındığını açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Polonya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rus diplomatların sınır dışı edilmesi kararının arkasında ABD var - Son Dakika


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