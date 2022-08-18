Afgan heyetinin Rus bakanlıkları ziyaret ettiği bildirildi - Son Dakika
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Afgan heyetinin Rus bakanlıkları ziyaret ettiği bildirildi

18.08.2022 19:06
Afgan heyetinin Rus bakanlıkları ziyaret ettiği bildirildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı İvan Neçayev, Afganistan heyetinin Rusya Tarım Bakanlığı ile Rusya Enerji Bakanlığını ziyaret ettiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı İvan Neçayev, Afganistan heyetinin Rusya Tarım Bakanlığı ile Rusya Enerji Bakanlığını ziyaret ettiğini söyledi.

Neçayev, başkent Moskova'da çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanı Vekili Nuruddin Azizi'nin başındaki heyetin Rusya'ya ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ziyaretin 15 Ağustos'ta başladığına dikkati çeken Neçayev, "Rusya Tarım Bakanlığı ve Rusya Enerji Bakanlığında Rus tarım ürünleri ile yakıtın Afganistan'a sevkiyatı kapsamında müzakereler yapıldı." dedi.

Afgan yetkililerinin, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'ı ziyaret ederek iş dünyasının temsilcileriyle görüşeceklerini aktaran Neçayev, bunun Rusya ile Afganistan arasındaki iş birliğini güçlendireceği ve Afganistan'daki sosyoekonomik duruma istikrar kazandıracağı umudunu paylaştı.

Neçayev, heyetin 21 Ağustos'ta Afganistan'a döneceğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Afganistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afgan heyetinin Rus bakanlıkları ziyaret ettiği bildirildi - Son Dakika

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