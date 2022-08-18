Afgan yetkililerinin, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti 'nin başkenti Kazan 'ı ziyaret ederek iş dünyasının temsilcileriyle görüşeceklerini aktaran Neçayev, bunun Rusya ile Afganistan arasındaki iş birliğini güçlendireceği ve Afganistan'daki sosyoekonomik duruma istikrar kazandıracağı umudunu paylaştı.

Neçayev, başkent Moskova 'da çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanı Vekili Nuruddin Azizi'nin başındaki heyetin Rusya'ya ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Ukrayna-Rusya savaşı) Tüm mesele, müzakere masasına giden en kısa ve adil yolu tespit etmektir.'

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Afgan heyetinin Rus bakanlıkları ziyaret ettiği bildirildi - Son Dakika

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