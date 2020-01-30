Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: "Filistinli ve İsrailli ortaklarla koordinasyona hazırız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: 'Filistinli ve İsrailli ortaklarla koordinasyona hazırız' - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: "Filistinli ve İsrailli ortaklarla koordinasyona hazırız"

6 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı konusunda Filistin ve İsrail ile sıkı koordinasyona hazır olduklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü:

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı konusunda Filistin ve İsrail ile sıkı koordinasyona hazır olduklarını söyledi.

Zaharova, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla ilan ettiği 181 sayfalık planı incelemeye başladıklarını belirten Zaharova, teklifin toprak değişimi, Kudüs ve mültecilerin statüsü ile ilgili olduğunu hatırlattı.

ABD'nin sunduğu teklifin, Filistin tarafından kesinlikle kabul edilmediğine dikkati çeken Zaharova, "Bu konuda Filistin ve İsrail halkının sözü belirleyici olmalıdır. Bu, onların geleceğiyle ilgilidir." değerlendirmesinde bulundu.

Zaharova, sözde plandaki konuların, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararları, Madrid İlkeleri, Arap Barış Girişimi gibi uluslararası kararlarda yer aldığına işaret etti.

Filistin-İsrail meselesinin çözümüne ilişkin ortak çabalar çerçevesinde yapıcı çalışmaları devam ettirmeye hazır olduklarının altını çizen Zaharova, "Filistin ve İsrailli ortaklarla, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi ülkeleri ve Orta Doğu Dörtlüsü (Rusya, ABD, Avrupa Birliği, BM) ile sıkı koordinasyona hazırız." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'nın Soçi ve Astana'daki yükümlülüklerini yerine getirmediğine yönelik sözlerinin sorulması üzerine, "Üstlendiğimiz yükümlülüklere bağlıyız." cevabını verdi.

Avrupa Birliği, Filistin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:04 Kaynak: AA
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