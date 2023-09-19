Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da tansiyonun yükselmesinden endişeliyiz - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da tansiyonun yükselmesinden endişeliyiz

Son Güncelleme: 19.09.2023 14:13

Rusya'dan Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı operasyonla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, "İki ülke ile de iletişim halindeyiz. Karabağ'da tansiyonun yükselmesinden endişe duyuyoruz. Her iki tarafı da kan dökmeyi durdurmaya çağırıyoruz." denildi.

Azerbaycan'ın Ermeni güçlere karşı Karabağ'da başlattığı operasyonun ardından gözlerin çevrildiği Rusya'dan ilk açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "İki ülke ile de iletişim halindeyiz. Karabağ'da tansiyonun yükselmesinden endişe duyuyoruz. Her iki tarafı da kan dökmeyi durdurmaya çağırıyoruz. Rus Barış Gücü birlikleri, Dağlık Karabağ'daki misyonunu sürdürüyor" dedi.

ERMENİ SİLAHLI GÜÇLER HEDEFTE

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni silahlı güçlerin, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmasının, arazilere mayın döşemeyi sürdürmesinin, istihkam ve mevzi çalışmalarında bulunmasının gerilimin artmasına neden olduğu belirtildi.

RUSYA: İKİ TARAFI DA KAN DÖKMEYİ DURDURMAYA ÇAĞIRIYORUZ

Operasyon kararı büyük yankı uyandırırken gözlerin çevrildiği Rusya'dan ise açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "Rusya, Karabağ'da terörle mücadele operasyonu ışığında Azerbaycan ile temas halinde. Azerbaycan Rusya'ya bilgi vermekte. İki ülke ile de iletişim halindeyiz. Karabağ'da tansiyonun yükselmesinden endişe duyuyoruz. Her iki tarafı da kan dökmeyi durdurmaya çağırıyoruz. Rus Barış Gücü birlikleri, Dağlık Karabağ'daki misyonunu sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Zaharova ayrıca Moskova'nın yakında konuyla ilgili bir açıklama yapacağını söyledi.

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Maria Zaharova, Azerbaycan, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da tansiyonun yükselmesinden endişeliyiz - Son Dakika


Son Dakika
14:17 Azerbaycan Savunma Bakanı Türkiye ile Telefon Görüşmesi Yaptı
14:13 Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da tansiyonun yükselmesinden endişeliyiz
13:37 14 Mayıs seçiminden sonra günah keçisi ilan edilen Onursal Adıgüzel, Kılıçdaroğlu'nu bombaladı
13:36 Amerikalı şarkıcı Katy Perry müzik haklarını 225 milyon dolara sattı
13:36 Azerbaycan'ın Karabağ'da operasyon kararı almasının ardından Ermenistan'dan ilk açıklama
13:10 Karabağ'da operasyon başlatan Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlere ait mevzileri vuruyor
13:09 Oyunculuğundan dolayı linç edilen Hande Erçel, ağlama sahnesindeki performansıyla alkış topladı
12:33 Azerbaycan, Ermeni güçlerin artan provokasyonları sonrası Karabağ'da operasyon başlattı
12:29 Türkiye'de BAL Ligi'nde 7 sezon oynayan isim, Jorge Jesus'un başını derde soktu
11:30 Gönül Dağı dizisinde yaprak dökümü! 5 oyuncu kadroya veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2023 14:45:41. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da tansiyonun yükselmesinden endişeliyiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement