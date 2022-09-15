Rusya, ABD'yi "Ukrayna'ya uzun menzilli füze tedariki" konusunda uyardı - Son Dakika
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Rusya, ABD'yi "Ukrayna'ya uzun menzilli füze tedariki" konusunda uyardı

15.09.2022 16:43
Rusya, ABD'yi "Ukrayna'ya uzun menzilli füze tedariki" konusunda uyardı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Ukrayna'ya daha uzun menzilli füze sağlaması halinde çatışmanın doğrudan tarafı olacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Ukrayna'ya daha uzun menzilli füze sağlaması halinde çatışmanın doğrudan tarafı olacağını söyledi.

Zaharova, gündemdeki konulara ilişkin düzenlediği haftalık basın toplantısında ABD'nin, Ukrayna'daki çatışmaları mümkün olduğunca uzatmaya ve bu durumu kontrol etmeye çalıştığını belirtti.

ABD ordusunun son birkaç aydır Ukrayna ordusunu karşı saldırıya hazırladığını ABD'li yetkililerin saklamadığını dile getiren Zaharova, "O zaman bir sorum var; Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mi yoksa Ukrayna ve Batı Silahlı Kuvvetleri mi? ABD dahil, Kiev rejimine istihbarat ve saldırı silahları sağladılar. Kusura bakmayın ama bu artık danışmanlık hizmeti değil, bu psikolojik ve manevi destek değil, bu doğrudan katılımdır." diye konuştu.

Zaharova, " Washington, Kiev'e daha uzun menzilli füzeler sağlamaya karar verirse kırmızı çizgiyi geçecek ve çatışmanın doğrudan tarafı olacak." ifadesini kullandı.

Böyle bir durumda uygun yanıtı vereceklerini dile getiren Zaharova, "Elimizdeki tüm araçlarla topraklarımızı savunma hakkımızı saklı tutuyoruz." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

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