Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: "Müzakere sürecini ABD bitirdi" - Son Dakika
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: "Müzakere sürecini ABD bitirdi"

24.02.2022 18:30
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: "Müzakere sürecini ABD bitirdi"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Ukrayna operasyonlarını savunurken batı ile diyalogda müzakereleri ABD tarafının bitirdiğini savundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Ukrayna operasyonlarını savunurken batı ile diyalogda müzakereleri ABD tarafının bitirdiğini savundu.

Rusya'nın Ukrayna saldırısına karşı Rusya Dışişleri Bakanlığından yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'da yayın yapan bir televizyon programında Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair açıklamalarda bulundu. Savaşın aslında 8 yıldır sürdüğünü ifade eden Zaharova, "Savaş, 8 yıldır var. Rusya diplomatik ve siyasi tüm çabaları gösterdi. Bugün başlayan operasyon savaşın başlangıcı değil. Bu, savaşın felaket niteliğinde bir senaryoya evirilmesini önleme girişimi, elbette devam eden savaşın bitirilmesi de. Ukrayna'nın nükleer silahlarının olmasının ne gibi sonuçlara yol açabileceğini Avrupa düşünmeli. Kiev'in nükleer silahlara geri dönebileceği açıklaması durumu alt üst etti. NATO'daki toplantılarda birilerinin bunları düşünmesi harika olurdu" dedi.

Sözlerinin devamında batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah desteğinde bulunduğunu belirten Zaharova, "Yıllardır Ukrayna'yı silahla doldurdular. Bunlar neden gitti? Cevap açık, bir gün patlatılmaları için" dedi. Batılı ülkeler ile müzakerelerin sona ermesinde yine batılı ülkeleri suçlayan Zaharova, "ABD'nin mesajı Moskova operasyona başlamadan evvel geldi. Bunu tüm dünya bilmeli. Kamusal ortamda diplomasi ve görüşme çağrıları duysak da müzakere sürecini bitiren taraf ABD'dir. Peki, Fransa ne yaptı sanıyorsunuz? Cenevre'den sonra bir sonraki turun Paris'te gerçekleşmesi gerekiyordu. Paris, Dışişleri Bakanlığının ağzıyla tüm arabuluculuk çabalarından, müzakerelerden vazgeçti. Oysa Fransa Cumhurbaşkanı halka açık konuşmalarında bunda ısrar ediyordu" diye konuştu.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

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Kaynak: İHA

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