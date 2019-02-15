Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: "Kerç Yüzünden AB ve ABD'nin Yaptırım İhtimali Çok...

Rusya Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Mariya Zaharova, Kerç krizinden sonra Avrupa Birliği
(AB
) ve ABD
tarafından Rusya'ya yaptırım uygulanması ihtimalinin çok az olduğunu söyledi.
Rusya'da yayın yapan bir televizyon kanalına konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna
ile Rusya arasında yaşanan Kerç krizine dair açıklamalarda bulundu. Amerikan Bloomberg
tarafından 8 Rus vatandaşına Amerika tarafından kısıtlama getirilmesi ile ilgili haberi yorumlayan Zaharova, "Brüksel
ve Washington
ellerinde yeni bir neden olmadığı için Moskova
'ya karşı yeni bahaneler üretiyorlar" dedi.
"Yaptırım ihtimali çok zayıf"
Hem Avrupa Birliği'ni hem de ABD'yi Rusya'ya karşı takındıkları tavırdan dolayı eleştiren Zaharova, Kerç krizi sonrasında Brüksel ve Washington'un yeni bahaneler öne sürdüğünü dile getirerek, "Kerç boğazında yaşanan hadisenin ardından hem Avrupa Birliği'nin hem de ABD'nin Moskova'ya karşı yeni yaptırım hamlesi ihtimalini çok zayıf görüyorum. Çünkü gerçekçi nedenler yok" dedi. - MOSKOVA