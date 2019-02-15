Son Dakika Haberleri: Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: "Kerç Yüzünden AB ve ABD'nin Yaptırım İhtimali Çok...

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: "Kerç Yüzünden AB ve ABD'nin Yaptırım İhtimali Çok...

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kerç krizinden sonra Avrupa Birliği (AB) ve ABD tarafından Rusya'ya yaptırım uygulanması ihtimalinin çok az olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova:
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kerç krizinden sonra Avrupa Birliği (AB) ve ABD tarafından Rusya'ya yaptırım uygulanması ihtimalinin çok az olduğunu söyledi.

Rusya'da yayın yapan bir televizyon kanalına konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan Kerç krizine dair açıklamalarda bulundu. Amerikan Bloomberg tarafından 8 Rus vatandaşına Amerika tarafından kısıtlama getirilmesi ile ilgili haberi yorumlayan Zaharova, "Brüksel ve Washington ellerinde yeni bir neden olmadığı için Moskova'ya karşı yeni bahaneler üretiyorlar" dedi.

"Yaptırım ihtimali çok zayıf"

Hem Avrupa Birliği'ni hem de ABD'yi Rusya'ya karşı takındıkları tavırdan dolayı eleştiren Zaharova, Kerç krizi sonrasında Brüksel ve Washington'un yeni bahaneler öne sürdüğünü dile getirerek, "Kerç boğazında yaşanan hadisenin ardından hem Avrupa Birliği'nin hem de ABD'nin Moskova'ya karşı yeni yaptırım hamlesi ihtimalini çok zayıf görüyorum. Çünkü gerçekçi nedenler yok" dedi. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:10 Kaynak: İHA

Moskova, Avrupa Birliği, Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu, Politika
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