Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: "Rusya'yı, Libya'yı istikrarsızlaştırmakla suçluyorlar" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: 'Rusya'yı, Libya'yı istikrarsızlaştırmakla suçluyorlar' - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: "Rusya'yı, Libya'yı istikrarsızlaştırmakla suçluyorlar"

6 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'de "Libya'nın İstikrara Kavuşturulması Eylemi" adıyla bir yasa tasarısının hazırlandığını ve Rusya'nın ülkede askeri müdahalede bulunduğu iddiasıyla yaptırımlara maruz kalacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova:

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'de " Libya'nın İstikrara Kavuşturulması Eylemi" adıyla bir yasa tasarısının hazırlandığını ve Rusya'nın ülkede askeri müdahalede bulunduğu iddiasıyla yaptırımlara maruz kalacağını söyledi.

Zaharova, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Libya krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'de "Libya'nın İstikrara Kavuşturulması Eylemi" adıyla bir yasa tasarısının hazırlandığını dile getiren Zaharova, "Bu tasarı, Libya'da askerlerini bulundurduğu iddiasıyla Moskova'ya yönelik yaptırımları öngörüyor. Rusya'yı, Libya'nın istikrarsızlaştırılmasına neden olan askeri müdahalede bulunmakla suçlamak istiyorlar." dedi.

Rusya'nın Libya'da silahlı çatışmaların durdurulması ve taraflar arasında özel bir siyasi diyaloğun kurulmasından yana olduğunu vurgulayan Zaharova, diyaloğun krizin çözümü için tek yol olduğunu belirtti. Zaharova, Rusya'nın diyalog için bütün taraflarla temas halinde olduğunu ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 06:18 Kaynak: AA
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