Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: "Rusya artık Ukraynalı müzakere heyetine güvenmiyor" - Son Dakika
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: "Rusya artık Ukraynalı müzakere heyetine güvenmiyor"

20.04.2022 12:05
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: "Rusya artık Ukraynalı müzakere heyetine güvenmiyor"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ile sürdürülen müzakereler hakkında yaptığı açıklamada, "Rusya artık Ukraynalı müzakere heyetine güvenmiyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ile sürdürülen müzakereler hakkında yaptığı açıklamada, "Rusya artık Ukraynalı müzakere heyetine güvenmiyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu. Rusya ile Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da gerçekleşen toplantıda bazı kararlar aldığını ancak bu kararların anlaşma metnine yazılmadığını belirten Sözcü Zaharova, "Rusya artık Ukraynalı müzakerecilere güvenmiyor. Burada 'güven ve teyit et' unsurlarından 'güven' kısmı uzun zamandır yok. Çünkü bu insanlara uzun süredir güven yok. Rusya, Ukrayna'nın tutarsız davranışlarına hazırlıklıydı. Kendisine Ukrayna Devlet Başkanı diyen bir kişi ofisinin hemen yanında müzakerelerin yapılması için talepte bulundu. Rusya bu talebi reddetmedi. Ardından her zamanki gibi tam anlamıyla Kiev rejimi tarafından mecazi anlamda bir sirk başlatıldı. Bazen gelirler, bazen gelmezler bazen geç gelirler. Moskova buna hazırlıklı mıydı? Evet hazırlıklıydı. Rejimin bağımsız olmadığını gösteren klasik şema kontrol ediliyor. İkincisi, müzakereler bir oyalama olarak kullanılıyor" şeklinde konuştu.

"ZELENSKİY'İN BAĞIMSIZLIĞINDAN SÖZ EDEMEYİZ"

Sözcü Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin bağımsız olmadığını belirterek, "Ne şimdi ne daha önce Devlet Başkanı Zelenskiy'in bağımsızlığından söz etmeye gerek yok. Doğal olarak küratörleri onun arkasında. Her şeyden önce Washington ve diğer NATO yapıları bu süreci şu ya da bu şekilde yıllardır yönetiyor. Bu nedenle, Zelensky'nin açıklamaları hakkında konuşmak ve akıl yürütmek anlamsız kalıyor. Bugün bir şey söylüyor, yarın başka bir şey. Bu da Zelenskiy'nin kişiliğinde sorun oluşturuyor. Bunlar tüm dünyanın sürekli olarak gördüğü görüntüler" ifadelerini kullandı.

"İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YI UYARDIK"

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımıyla ilgili girişimleri hakkında ise Zaharova, " Brüksel, ABD'nin himayesinde uzun süre İsveç ve Finlandiya'yı kendi yapılarına çekti. Onları fiilen çekmek için tatbikat veya eğitim adı altında çeşitli yapay önlemler alındı. Hem kamuoyuna açık hem de ikili kanallardan uyarılarda bulunduk. Bunu biliyorlar, bu yüzden şaşıracak bir şey yok. Bu konunun nereye varacağı konusunda bilgilendirildiler" dedi.

(Erhan Altıparmak - İHA)

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Rusya artık Ukraynalı müzakere heyetine güvenmiyor

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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