Rusya Dışişleri Bakanlığı, Süleymani'nin öldürülmesini eleştirdi - Son Dakika
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Süleymani'nin öldürülmesini eleştirdi

6 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD bölgedeki güç dengesini değiştirmek istiyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Süleymani'nin öldürülmesini eleştirdi, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD bölgedeki güç dengesini değiştirmek istiyor" dedi.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin hava saldırısında öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Zakharova, "ABD bölgedeki güç dengesini değiştirmek istiyor. Bu olay, bölgede tansiyonun artması dışında başka hiçbir işe yaramaz ve bundan milyonlarca kişi etkilenecek" ifadelerini kullandı.


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Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:02 Kaynak: DHA
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