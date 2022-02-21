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Rusya Dışişleri Bakanlığı: Suriye'de Rus ile Türk askerlerinin iyi ilişkileri var - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Suriye'de Rus ile Türk askerlerinin iyi ilişkileri var

21.02.2022 11:52
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Suriye'de Rus ile Türk askerlerinin iyi ilişkileri var

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Suriye konusunda Rus ve Türk askeri yetkililerinin iyi ilişkileri olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Suriye konusunda Rus ve Türk askeri yetkililerinin iyi ilişkileri olduğunu belirtti.

Ria haber ajansına göre, Bogdanov, uluslararası Valday Tartışma Kulübünün Orta Doğu konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye-Rusya ilişkilerine değindi.

Suriye konusunda iki ülke ilişkilerinin etkili şekilde geliştiğini kaydeden Bogdanov, "Diyaloğumuz ve ortak çalışmalarımız sürüyor. Bu sadece siyasi seviyede değil, askeri seviyelerde de gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

Bogdanov, Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü komutanlarının Türk askeri yetkililerle "etkili ve gelişmiş temasları" olduğunu da aktardı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya Dışişleri Bakanlığı: Suriye'de Rus ile Türk askerlerinin iyi ilişkileri var - Son Dakika


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