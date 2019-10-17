Son Dakika Haberleri: Rusya dışişleri bakanlığı suriye'nin tüm ulusal bölgeleri, suriye hükümetinin kontrolüne verilmeli.
Son Dakika Güncel Rusya dışişleri bakanlığı suriye'nin tüm ulusal bölgeleri, suriye hükümetinin kontrolüne verilmeli.

Rusya dışişleri bakanlığı suriye'nin tüm ulusal bölgeleri, suriye hükümetinin kontrolüne verilmeli.

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı Suriye'nin tüm ulusal bölgeleri, Suriye hükümetinin kontrolüne verilmeliRusya, (DHA)- Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, düzenlediği brifingde basınının sorularını yanıtladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Suriye'nin tüm ulusal bölgeleri, Suriye hükümetinin kontrolüne verilmeli

Rusya, (DHA)- Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, düzenlediği brifingde basınının sorularını yanıtladı. Zakharova, 'Türkiye sınırı da dahil olmak üzere, Suriye'nin tüm ulusal bölgeleri, Suriye hükümetinin kontrolüne verilmelidir' dedi.

Moskova'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Zakharova, 'Suriye'nin, ülke içinde ve bölgede genel olarak sağlam ve uzun vadeli bir istikrar ve güvencenin, ancak egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün restorasyonu ile mümkün olacağına inanıyoruz. Bu, Türkiye sınırını da içeren tüm ulusal bölgelerin nihayetinde meşru Suriye hükümetinin kontrolü altına alınması gerektiği anlamına geliyor' ifadelerini kullandı.

'RUSYA ARABULUCULUK YAPMAYA HAZIR'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un sözlerini hatırlatan Zakharova, 'Lavrov, Rusya'nın Türkiye'nin sınırlarını savunurken ifade ettikleri meşru çıkarları her zaman desteklediğini de vurguladı, ancak aynı zamanda Şam ve Ankara'nın 1998'in anlaşmasına dayanarak uygun işbirliğine sahip olmaları gerektiğini de vurguladı. Her iki ülkenin ordusunun da işbirliği için özel parametreleri tanımlaması gerektiğine inanıyoruz. Bu bölümde, Rusya arabuluculuk yapmaya hazır' dedi.

Rusya dışişleri bakanlığı suriye'nin tüm ulusal bölgeleri, suriye hükümetinin kontrolüne verilmeli.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye, Rusya, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:59 Kaynak: DHA
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