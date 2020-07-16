Rusya Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye ile ilişkiler sağlam temele dayanıyor" - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye ile ilişkiler sağlam temele dayanıyor"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin sağlam temele dayandığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin sağlam temele dayandığını söyledi.

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İnterfaks haber ajansına konuşan Gruşko, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

İki ülkenin, enerji alanında TürkAkım doğal gaz boru hattı projesi ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) gibi projeleri gerçekleştirdiğini anımsatan Gruşko, "İkili ilişkiler sağlam bir temele dayanıyor. Görüş ayrılığının olmasıyla birlikte çok uzun bir yol katettik ve büyük sonuçlar elde ettik." diye konuştu.

Gruşko, "Türkiye ile ilişkiler duruma bağlı ittifak olarak tanımlanabilir mi?" sorusu üzerine " Siyaset, kolektif temellerin zayıflamasıyla duruma bağlı ittifaklara yönelmeye başlıyor." yanıtını verdi.

İkili ilişkilerin geçmişe dayandığına dikkati çeken Gruşko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle stratejik ortaklığın oluşturulması konusunda ilerleme kaydedildiğini vurguladı.

" Suriye'nin geleceğine dair ortak stratejik birliğimiz var"

İki ülkenin Orta Doğu dahil birçok konuda farklı çıkarlara sahip olduğuna işaret eden Gruşko, Rusya ve Türkiye'nin İran ile Suriye meselesi çözümünün temel prensiplerini belirleyen Astana Formatını oluşturduklarını hatırlattı.

Gruşko, şunları kaydetti:

"Milli pozisyonlarımızdaki nüanslar, zorluklar ve farklı değerlendirmelerle birlikte Suriye'nin geleceğine dair ortak stratejik birliğimiz var. Suriye'nin mevcut sınırlar içerisinde tek ve bölünmez bir ülke olması ve Suriyelilerin kendi kaderini kendilerinin belirlemesi konusunda hemfikiriz. Bu çok önemli. Tüm görüş ayrılıklarına rağmen anlaşmayı başarıyoruz."

Türkiye, Suriye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 14:03 Kaynak: AA

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