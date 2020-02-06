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Rusya Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye ve İran ile Suriye konusunda yakın koordinasyon sürüyor"
7 saat önce
Rusya Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye ve İran ile Suriye konusunda yakın koordinasyon sürüyor" Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:50 Kaynak: İHA
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