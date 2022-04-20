Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna tarafı, müzakereleri uzatmaya çalışıyor - Son Dakika
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Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna tarafı, müzakereleri uzatmaya çalışıyor

20.04.2022 20:34
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna tarafı, müzakereleri uzatmaya çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna tarafının Rusya ile müzakereleri uzatmaya çalıştığını belirterek, "Kiev yönetimi, teyit ettiği müzakere arzusuna bağlıysa, anlaşmalar için gerçekçi seçenekler aramaya başlamalıdır.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna tarafının Rusya ile müzakereleri uzatmaya çalıştığını belirterek, "Kiev yönetimi, teyit ettiği müzakere arzusuna bağlıysa, anlaşmalar için gerçekçi seçenekler aramaya başlamalıdır." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ile müzakere sürecinin devam ettiğini belirten Zaharova, bu süreç kapsamında 15 Nisan'da Ukrayna'ya taslak bir belge ilettiklerine dikkati çekti.

Zaharova, bugüne kadar Ukrayna tarafından yanıt almadıklarını söyleyerek, "Ukraynalı müzakereciler, öncelikli konularda yapıcı bir yaklaşımı reddederek, müzakere sürecini uzatmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna tarafının müzakerelerdeki görüşlerini sürekli değiştirdiğini savunan Zaharova, "Kiev yönetimi, teyit ettiği müzakere arzusuna bağlıysa, anlaşmalar için gerçekçi seçenekler aramaya başlamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Zaharova, Batı'nın Kiev yönetimini yönlendirdiğini, NATO'nun Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat göndermekle savaşı uzatmaya çalıştığını ifade etti.

63 ülkeden yaklaşık 7 bin yabancı paralı savaşçının Ukrayna'daki savaşa dahil olduğunu ileri süren Zaharova, bunlardan 1000'inin Rus ordusunca yok edildiğini aktardı.

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Ukrayna: Rusya ile müzakere süreci karmaşık hale geldi Ukrayna: Rusya ile müzakere süreci karmaşık hale geldi

Dışişleri Bakanlığı, Müzakere, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna tarafı, müzakereleri uzatmaya çalışıyor - Son Dakika


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