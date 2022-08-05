Rusya, 14 Bulgar diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

Açıklamada, "Bulgaristan hükümetinin Rus diplomatik misyonu temsilcileri sayısını azaltmak için attığı adımlarına cevap olarak, Büyükelçi Krıstin'e Bulgaristan'ın Rusya'daki 14 çalışanının 'istenmeyen kişi' ilan edildiğine dair nota verildi. Rusya'ya yönelik dostane olmayan adımların, Bulgaristan ve halkının ulusal çıkarlarıyla hiçbir ortak yanı olmadığına inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan, Rusya, Güncel, Son Dakika

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