Rusya, 14 Bulgar diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti - Son Dakika
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Rusya, 14 Bulgar diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

05.08.2022 14:27
Rusya, 14 Bulgar diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki 14 Bulgar diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki 14 Bulgar diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçisi Atanas Krıstin'in bakanlığa çağrılarak, Bulgar makamlarının 70 Rus diplomatı kabul edilemeyecek şekilde istenmeyen kişi ilan etmesinin protesto edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bulgaristan hükümetinin Rus diplomatik misyonu temsilcileri sayısını azaltmak için attığı adımlarına cevap olarak, Büyükelçi Krıstin'e Bulgaristan'ın Rusya'daki 14 çalışanının 'istenmeyen kişi' ilan edildiğine dair nota verildi. Rusya'ya yönelik dostane olmayan adımların, Bulgaristan ve halkının ulusal çıkarlarıyla hiçbir ortak yanı olmadığına inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, 14 Bulgar diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Rusya, 14 Bulgar diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti - Son Dakika
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