Bununla bağlantılı olarak, Yeni Zelanda'nın büyük medya kuruluşlarında çalışan gazeteciler, yöneticiler ile bazı şehirlerde kamu çalışanları ve Yeni Zelanda Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinden oluşan 32 kişi hakkında yaptırım kararı alındığı belirtilen açıklamada, listeye dahil olan kişilerin Rusya Federasyonu topraklarına girişlerinin yasaklandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Yeni Zelanda, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rusya, Yeni Zelandalı gazeteci ve ordu mensuplarından 32 kişiye yaptırım kararı aldı - Son Dakika

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