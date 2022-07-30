Rusya, Yeni Zelandalı gazeteci ve ordu mensuplarından 32 kişiye yaptırım kararı aldı - Son Dakika
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Rusya, Yeni Zelandalı gazeteci ve ordu mensuplarından 32 kişiye yaptırım kararı aldı

30.07.2022 13:28
Rusya, Yeni Zelandalı gazeteci ve ordu mensuplarından 32 kişiye yaptırım kararı aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yeni Zelandalı gazeteciler, savunma sanayi yöneticileri, kamu çalışanları ve ordu mensuplarından oluşan 32 kişiyi yaptırım listesine aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yeni Zelandalı gazeteciler, savunma sanayi yöneticileri, kamu çalışanları ve ordu mensuplarından oluşan 32 kişiyi yaptırım listesine aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yeni Zelanda'da hükümetin Rusya'nın önde gelen gazetecileri, iş insanları, kamu çalışanları ve ordu temsilcilerine yönelik Rus karşıtı yaptırımlar getirdiği hatırlatıldı.

Bununla bağlantılı olarak, Yeni Zelanda'nın büyük medya kuruluşlarında çalışan gazeteciler, yöneticiler ile bazı şehirlerde kamu çalışanları ve Yeni Zelanda Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinden oluşan 32 kişi hakkında yaptırım kararı alındığı belirtilen açıklamada, listeye dahil olan kişilerin Rusya Federasyonu topraklarına girişlerinin yasaklandığı kaydedildi.

Açıklamada yaptırım listesine alınan 32 kişinin isimleri de paylaşıldı.

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Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Yeni Zelanda, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, Yeni Zelandalı gazeteci ve ordu mensuplarından 32 kişiye yaptırım kararı aldı - Son Dakika

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