'Glutatyon' hem gençleştiriyor hem de bağışıklık sistemini güçlendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi

'Glutatyon' hem gençleştiriyor hem de bağışıklık sistemini güçlendiriyor

06.04.2022 17:18
'Glutatyon' hem gençleştiriyor hem de bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Buça kentinde yaşanan katliama yönelik, "Rus tarafının masumiyetine dair o kadar çok kanıt var ki bu nedenle bu konu artık kapatılmalı" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Buça kentinde yaşanan katliama yönelik, "Rus tarafının masumiyetine dair o kadar çok kanıt var ki bu nedenle bu konu artık kapatılmalı" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Buça kentinde sivillere yönelik yapılan katliamlara dair açıklamalarda bulundu. Rus ordusu tarafından sivillere böyle bir muamele yapılmadığını söyleyen Zaharova, söz konusu görüntülerin Ukrayna tarafından kurgulandığını iddia etti. Zaharova, "3 Nisan'da dünya bu kez Buça şehrinde, Ukrayna makamlarının bir başka suçuna daha tanık oldu. Rus askerleri tarafından sivillerin öldürüldüğü iddiasıyla ilgili bir suç sahnesi kurgulandı" dedi. Söz konusu görüntüleri ABD ve Batı medyasının yayarak suça ortak olduğunu ileri süren Zaharova, "Batı medyasını ve hepsinden önemlisi Amerikan medyasını yalnızca sahte ve yanlış bilgi yaymakla değil, Buça kentindeki suça ortak olmakla da suçluyorum" şekkinde konuştu.

"RUS TARAFININ MASUMİYETİNE DAİR ÇOK KANIT VAR"

Rus ordusunun kenti kontrol altında tuttuğu dönemde Buça sakinleri tarafından böyle bir muameleye maruz kaldıkları yönünde tek bir şikayet olmadığını savunan Zaharova, "Rus tarafının masumiyetine dair o kadar çok kanıt var ki bu nedenle bu konu artık kapatılmalı. Ancak Kiev rejimi herkesi doğrudan suçlamanın kimin emriyle yapıldığı konusunda açık olmalıdır" ifadelerini kullandı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

YORUMLAR
500
'Glutatyon' hem gençleştiriyor hem de bağışıklık sistemini güçlendiriyor 'Glutatyon' hem gençleştiriyor hem de bağışıklık sistemini güçlendiriyor Hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkıda bulunuyorlar Hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkıda bulunuyorlar

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Glutatyon' hem gençleştiriyor hem de bağışıklık sistemini güçlendiriyor - Son Dakika


Son Dakika
17:32 Terim, Emre Akbaba gidince taraftarı sorumlu tutmuştu! Şimdi ise kulüp tarihinin en çok gol atan futbolcusu oldu
17:03 Spiker Erman Yaşar aldığı tepkiye bakın nasıl yanıt verdi!
16:11 Eski Rusya Devlet Başkanı Medyedev açıkladı: Putin'in hedefi yeni bir Rus İmparatorluğu kurmak!
16:07 Üniversite öğrencisinden haber alınamıyordu: Ormanda ölüsü bulundu
15:58 Kinder Sürpriz Avrupa'da paniğe neden oldu! Firma Türkiye için açıklama yaptı: Tehlike yok!
15:52 Futbolseverleri şaşkına çeviren olay! Maçların 100 dakika oynanması bekleniyor
15:31 Görüntü Buça'dan: 82 yaşındaki babasının cesedini yol kenarında buldu
15:28 Oğlum dizisinde bu akşam neler olacak? Otopsi raporundan çıkan ayrıntı ne?
15:27 Samsun'da fıkra gibi olay! Kepçe operatörü, adresi karıştırınca yanlış bina yıkıldı
15:22 Aynur Aydın, Yeşim Salkım'a "hayvanlardan özür dile" dedi! Salkım'ın yanıtı olay oldu: Sen de beraber olduğun evli adamın karısından özür dile
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 17:39:41. #1.12#
SON DAKİKA: 'Glutatyon' hem gençleştiriyor hem de bağışıklık sistemini güçlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement