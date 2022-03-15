Rusya, Dnipro Havaalanını füzeyle hedef aldı - Son Dakika
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Rusya, Dnipro Havaalanını füzeyle hedef aldı

15.03.2022 14:34
Rusya, Dnipro Havaalanını füzeyle hedef aldı

Dnipro Bölge Valisi Valentyn Reznichenko, gece saatlerinde Rus askeri güçlerinin gerçekleştirdiği saldırıda Dnipro Havaalanına iki füze isabet ettiğini açıkladı.

Dnipro Bölge Valisi Valentyn Reznichenko, gece saatlerinde Rus askeri güçlerinin gerçekleştirdiği saldırıda Dnipro Havaalanına iki füze isabet ettiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 20. gününde devam ediyor. Dnipro Bölge Valisi Valentyn Reznichenko yaptığı açıklamada, Dnipro Havaalanına iki füze isabet ettiğini bildirdi. Füzelerden birinin pistte, diğerinin terminalde hasara yol açtığını kaydeden Vali Reznichenko, "İyileşmek zaman alacak. Biz kazanacağız" ifadelerini kullandı. - DNİPRO

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Ukrayna, Rusya, Füze, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rusya, Dnipro Havaalanını füzeyle hedef aldı - Son Dakika


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