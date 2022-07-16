Rusya: Dnipro kentinde çok namlulu roketatarların onarımının yapıldığı fabrikayı vurduk - Son Dakika
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Rusya: Dnipro kentinde çok namlulu roketatarların onarımının yapıldığı fabrikayı vurduk

16.07.2022 14:44
Rusya: Dnipro kentinde çok namlulu roketatarların onarımının yapıldığı fabrikayı vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Dnipro kentinde çok namlulu roketatarların onarımının yapıldığı fabrikanın tesislerini yüksek hassasiyetli silahla imha ettiklerini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Dnipro kentinde çok namlulu roketatarların onarımının yapıldığı fabrikanın tesislerini yüksek hassasiyetli silahla imha ettiklerini söyledi.

Konaşenkov, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin başkent Moskova'da açıklamalarda bulundu.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini belirten Konaşenkov, son 2 günde Ukrayna ordusunun 115. Mekanize Tugayı'nın 600'e kadar askerini kaybettiğini ifade etti.

Konaşenkov, Mıkolayiv kentinde yaklaşık 200 Ukraynalı asker ve yabancı paralı savaşçı ile 13 askeri teçhizatın yüksek hassasiyetli silahla vurulduğunu aktararak, "Dnipro kentinde 'Toçka-U' balistik füzeler ile çok namlulu roketatarların onarım ve parçalarının üretildiği Yujnıy Makine Fabrikası'nın (Yuzhmash) tesisleri uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla imha edildi." dedi.

Rus hava ve uzay kuvvetlerinin son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 4 yönetim merkezi ile mühimmat deposunu vurduğunu söyleyen Konaşenkov, Rus hava muharebe taktik birlikleri ile füze ve topçu birliklerince de 21 yönetim merkezi, 5 mühimmat deposu, asker ve askeri teçhizatın yok edildiğini kaydetti.

Ukrayna ordusuna ait "Su-25" ve 2 "Mig-29" savaş tipi uçağı, "Mi-8" ve "Mi-24" tipi helikopterler ile 14 insansız hava aracının düşürüldüğü bilgisini paylaşan Konaşenkov, Donetsk bölgesinde "Toçka-U" balistik füze ile 2 "Uragan" çok namlulu roketatar topunun ele geçirildiğini dile getirdi.

Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 256 uçak, 139 helikopter, 1557 insansız hava aracı, 355 hava savunma füze sistemi, 4 bin 73 tank ve zırhlı araç, 746 çok namlulu roketatar, 3 bin 149 obüs ve havan topu, 4 bin 253 özel askeri araç yok edildi." ifadelerini kullandı.

Şoygu, "Güney" ve "Merkez" askeri birliklerini denetledi

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Ukrayna'daki savaşta yer alan "Güney" ve "Merkez" Rus askeri birliklerini denetlediği bildirildi.

Açıklamada, "Şoygu, Kiev rejiminin Donbas ve diğer bölgelerdeki yerleşim birimleri sakinleri ile sivil altyapıya yönelik saldırılarını engellemek amacıyla tüm operasyonel yönlerde askeri birliklerin eylemlerini ileride artırma yönünde talimat verdi." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya: Dnipro kentinde çok namlulu roketatarların onarımının yapıldığı fabrikayı vurduk - Son Dakika

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