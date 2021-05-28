Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ve UNICEF'ten Sputnik V anlaşması

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve UNICEF'in, Sputnik V aşısının tedarikine dair anlaşma imzalandığı açıklandı.

UNICEF'ten yapılan açıklamada, "Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun (RDIF) yüzde yüz iştiraki olan UNICEF ve İnsan Aşısı (Sınırlı Sorumluluk Şirket), Sputnik V COVID-19 aşısının tedariki için uzun vadeli bir anlaşma yaptı. Bu, UNICEF'in bir COVID-19 aşı üreticisi ile imzaladığı dördüncü uzun vadeli tedarik anlaşmasıdır. UNICEF bu yıl şimdiye kadar Hindistan Serum Enstitüsü, Pfizer ve AstraZeneca ile bu tür anlaşmalar imzalamıştır" denildi.

ANLAŞMADA 'DSÖ ACİL KULLANIM ONAYI' ŞARTI

UNICEF, anlaşmanın geçerli olması için Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Sputnik V aşısına acil kullanım onayı vermesi gerektiğini belirtti. Açıklamada, "UNICEF'in satın alma işlemleri için DSÖ'den aşının kalitesini, güvenliğini ve etkililiğini teyit etmek üzere Acil Durum Kullanım Listesi alma şartı bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.