Son Dakika Haberleri: Rusya Dolar Bağımlılığını Azaltmak İçin Euro, Yen ve Yuan Aldı

Rusya Dolar Bağımlılığını Azaltmak İçin Euro, Yen ve Yuan Aldı

11 dakika önce

– Rusya Merkez Bankası'nın 2018 yılı ikinci çeyrek raporuna göre, Rusya, dolar bağımlılığından kurtulmak için yaklaşık 100 milyar dolarlık Japon yeni, Çin yuanı ve euro satın aldı.

Rusya Dolar Bağımlılığını Azaltmak İçin Euro, Yen ve Yuan Aldı, System.String[]
Rusya Merkez Bankası'nın 2018 yılı ikinci çeyrek raporuna göre, Rusya, dolar bağımlılığından kurtulmak için yaklaşık 100 milyar dolarlık Japon yeni, Çin yuanı ve euro satın aldı.

Rusya'nın uluslararası rezervleri Mart ve Haziran ayları arasındaki ikinci üç aylık dönemde yüzde 21.9 artarak, yılın ilk çeyreğindeki yüzde 43.7'lik artışın altında kaldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin Ekim ayında, Rusya Merkez Bankası'nın dolar bağımlılığını azaltma planını desteklemiş ve doların güvenilirliğini düşüren Washington'ın bir hata yaptığını söylemişti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:38 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Ekonomi
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