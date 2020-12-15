Rusya domates ve biber ihracatını durdurdu, ihracatçı tepkili

Rusya, Antalya ve İzmir'den domates ve biber ithalatını korona virüs gerekçesiyle yasakladı. Rusya'ya biber ihracatında en yoğun dönemini yaşayan Antalya'daki ihracatçılar karara tepki gösterdi. Karara, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır sosyal medya hesabından, "Dimyat'a pirince giderken, evdeki bulgurdan olduk" diyerek tepki gösterdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yunus Bayram imzası ile Tarım ve Orman il müdürlükleri ve zirai karantina müdürlüklerine gönderilen yazıda, 11 Aralık tarihi itibariyle Rusya'nın Antalya ve İzmir'den domates ve biber ürünleri ithalatına yasak kararı aldığı bildirildi.

Karara, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır sosyal medya hesabından, "Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olduk" diyerek tepki gösterdi. Ali Çandır, "Biz 200 bin tonluk domates kotasının kaldırılmasını talep ederken, Rusya İzmir ve Antalya'dan domates biber ithalatını kahverengi buruşuk virüsü ve dolgunluk virüsü gibi hastalıkları bahane ederek durdurdu" dedi.

Rusya'ya yaş meyve ve sebze ihracatı yapan ATB Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan da karara tepki gösterdi. Doğan, Rusya'ya domates ihracatının zaten kotalı devam ettiğini belirterek, Aralık başı itibariyle de 200 bin ton kotanın dolması sebebiyle domates ihracatının olmadığına dikkat çekti. Doğan, Antalya'nın örtü altı biber üretiminin yüzde 59'unu karşıladığını ifade ederek, biber ihracatında Rusya'nın en önemli pazarlardan biri olduğunu vurguladı. Doğan, biber ihracatının yoğun olduğu dönemde böyle bir kararın alınmasına tepki gösterirken, "Biz domateste kotanın kalkmasını beklerken domates ve biber ihracatımız tamamen yasaklandı. Biber ihracatımızın en yoğun olduğu dönem kasım - mayıs arası. Rusya'nın domates ve biber ithalatını sadece Antalya ve İzmir'den yasaklaması da anlaşılır gibi değil" diye konuştu.

"Yasak yerine analiz kararı alınsın"

Pepino mozaik virüsü, domates lekeli solgunluk virüsü ve domates kahverengi rugoz meyve virüsünün Antalya'da yaygın olmadığını vurgulayan Cüneyt Doğan, "Eğer bir virüsten bahsediliyorsa, ürünlerin buradaki laboratuvarlarda analizi yapılır, bir sıkıntı varsa zaten gönderim olmaz. Tamamen yasaklanması kabul edilebilir değil. Rus makamlarının aldıkları bu kararı yeniden gözden geçirmelerini diliyoruz. İki ülke arasındaki ticareti sekteye uğratacak kararlardan kaçınılmasını bekliyoruz" dedi.

Gönderilen yazı

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yunus Bayram imzası ile gönderilen yazıda, şu ifadeler yer aldı:

"Rusya Federasyonu Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi'nin (Rosselkhoznadzor) web sayfasında ülkemizden ihraç edilen domates ve biberle ilgili olarak yayımlanan bir haberde; "Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen taze domateslerde karantina bitki sağlığı kontrolü yapılırken, sistematik olarak Avrasya Ekonomik Konseyi üye ülkeleri için karantina nesneleri olan Tuta absoluta, Frankliniella occidentalis ve bunlara ek olarak, Pepino mozaik virüsü, Domates lekeli solgunluk virüsü (Tomato Spotted Wilt Virus) ve domates kahverengi rugoz meyve virüsü (Tomato Brown Rugose Fruit Virus) tespit edildiği, belirtilen karantina etmenleriyle kontamine ürünlerin ağırlıklı olarak Antalya ve İzmir illerinden temin edildiği gerekçesiyle, geçici karantina ve bitki sağlığı önlemleri kapsamında Rosselkhoznadzor'un, 11 Aralık 2020 tarihinden itibaren Antalya ve İzmir illerinde üretilen ve/ veya ihraç edilen domates ve biberlerin ithalatını yasakladığı" ifade edilmektedir" - ANTALYA