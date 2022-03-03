Rusya domatesi ihraç edemedi, fiyatı düştü - Son Dakika
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Rusya domatesi ihraç edemedi, fiyatı düştü

03.03.2022 15:26
Rusya domatesi ihraç edemedi, fiyatı düştü

Geçtiğimiz hafta 15 TL'den pazar tezgahlarında yerini alan domates, Rusya'nın ihraç edememesinden dolayı iç pazarda kalınca 10 TL'ye düştü.

Geçtiğimiz hafta 15 TL'den pazar tezgahlarında yerini alan domates, Rusya'nın ihraç edememesinden dolayı iç pazarda kalınca 10 TL'ye düştü.

Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan KDV indirimi kararının ardından semt pazarı tezgahlarında domates fiyatları 20 TL'den 15 TL'ye düşmüştü. Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaşın ardından Rusya domates ihraç edemeyince domatesin kilo fiyatı semt pazarlarında 10 TL'ye düştü. Havalar ısındıkça ürünün bollaştığını ve fiyatlarının düştüğünü söyleyen 25 yıllık pazarcı Öztürk Yılmaz, "Mevsim itibari ile havalar ısındığı sürece ve ürün bollaştığı sürece fiyatlar düşüyor ama havalar soğuk gittiğinde de sera ürünleri az çıktığından dolayı fiyatlar yükseliyor. Havalar ısındığı sürece mal bollaşır, fiyat düşer. Mesela salkım domates bugün 10 TL. Biberlerde bir miktar yükseliş var. 15 TL'ye satıyorduk ama 16 TL oldu, 12 TL'ye satılan biberlerimiz de var. Salatalıkta biraz yükseliş var ama o da ürün soğuktan dolayı daha çıkmadığı için. Mart'ın etkisi olsa gerek o da. Havalar ısındıkça onda da düşüş olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

"RUSYA İHRACAT YAPAMADI, ÜRÜNLER İÇ PİYASADA KALDI"

Ukrayna krizinden sonra Rusya'nın domatesi ihraç edemediğini ve iç piyasada kalan domatesin fiyatlarının düştüğünü söyleyen Yılmaz, "Rusya - Ukrayna savaşında fiyatlar tezgahlara olumlu yansıdı. Domates ve biber ihracatı durunca iç piyasaya yöneldi. İç piyasada arz-talep ilişkisi ve bolluktan dolayı da fiyatlar düştü. Yoksa salkım domatesi 15-20 TL'den aşağı fiyata alamazdı vatandaşlar. Ukrayna savaşından dolayı domates çekemedi Rusya ve öyle olunca da ürün iç piyasaya yöneldi. Şu anda da sadece domates fiyatlarında bir düşüş var. Vatandaşlarımız semt pazarlarını tercih edebilirler. Sebze ve meyve bakımından en taze ürünler pazarda. Vatandaşların hepsinin bütçesine göre burada mal var" ifadelerini kullandı.

(Eren Kan-İHA)

Rusya domatesi ihraç edemedi, fiyatı düştü
Rusya domatesi ihraç edemedi, fiyatı düştü
Rusya domatesi ihraç edemedi, fiyatı düştü
Rusya domatesi ihraç edemedi, fiyatı düştü
Rusya domatesi ihraç edemedi, fiyatı düştü
Rusya domatesi ihraç edemedi, fiyatı düştü
Rusya domatesi ihraç edemedi, fiyatı düştü
Rusya domatesi ihraç edemedi, fiyatı düştü
Rusya domatesi ihraç edemedi, fiyatı düştü
Rusya domatesi ihraç edemedi, fiyatı düştü

YORUMLAR
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Rusya-Ukrayna savaşı domates ve salatalık fiyatlarını düşürdü- Rusya'ya ihracatı gerçekleşemeyen salkım domates ve dikenli salatalık iç piyasaya... Rusya-Ukrayna savaşı domates ve salatalık fiyatlarını düşürdü- Rusya'ya ihracatı gerçekleşemeyen salkım domates ve dikenli salatalık iç piyasaya... Eskişehir pazarında domates 6 lira Eskişehir pazarında domates 6 lira

Türk Lirası, Domates, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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