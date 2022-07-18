Son Dakika | Rusya Donetsk'te kasabayı vurdu: 6 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Rusya Donetsk'te kasabayı vurdu: 6 ölü

18.07.2022 15:36

Son dakika haber... - Rusya Donetsk'te kasabayı vurdu: 6 ölü Rus birliklerinin, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki bir kasabaya düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

- Rusya Donetsk'te kasabayı vurdu: 6 ölü

DONETSK - Rus birliklerinin, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki bir kasabaya düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Donetsk bölgesine bağlı Toretsk kasabasını vurduğu belirtildi. Açıklamada, Rus bombardımanında 2 katlı bir binanın hedef alınması sonucu 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi. Arama kurtarma çalışmalarında enkaz altından yaralı olarak çıkarılan 3 kişiden birinin hastanede öldüğü kaydedildi.

Öte yandan, yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada Rus güçlerinin Donetsk'te son bir günde 11 noktaya saldırı düzenlediği bildirildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Rusya, Harkov ve Odessa'yı vurdu: 3 ölü, 3 yaralı Son dakika haber! Rusya, Harkov ve Odessa'yı vurdu: 3 ölü, 3 yaralı Son dakika haber: Niğde'de traktör devrildi: 1 ölü, 6 yaralı Son dakika haber: Niğde'de traktör devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Rusya Donetsk'te kasabayı vurdu: 6 ölü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:26 Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel evlendi! En çok gelinliğin fiyatı konuşuldu
16:22 Şarkıcı Emir Can İğrek'in Galatasaray marşı söylediği anlar taraftarların büyük beğenisini topladı
16:12 Olay yaratan iddia! Türkiye'deki tırtıl istilasının sorumlusu Bill Gates mi?
16:12 ATM'den para çektiği anları paylaşan Mustafa Sarıgül, tespitlerine bir yenisini daha ekledi!
16:10 Kırşehir'de dedikodu yüzünden çıkan tartışmada kan döküldü: Cinnet geçiren şahıs ablasını tabancayla öldürdü
15:51 Ateş düştüğü yeri yaktı! Şehit düşen Piyade Teğmen Civelek'in yakınlarının feryatları yürek dağladı
15:47 Ben Affleck'le nikah masasına oturan Jennifer Lopez, düğün sonrası alyansıyla poz verdi!
15:46 Anne, oğlunun doğum gününde giydiği kıyafete tepki yağınca kendisini tutamadı: Mide bulandırıcısınız
15:44 Futbol sahalarında şaşırtan olay! Brezilyalı futbolcu karşılaşma öncesi tutuklandı
15:31 Reklam gelmemesinden şikayet eden fenomen Taha Duymaz aylık ücretini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 16:36:16. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Rusya Donetsk'te kasabayı vurdu: 6 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement