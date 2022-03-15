Rusya, Donetsk'te Sivil Yerleşimleri Vuruyor - Son Dakika
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Rusya, Donetsk'te Sivil Yerleşimleri Vuruyor

15.03.2022 14:54

- Rusya, Donetsk'te sivil yerleşimleri vuruyor Rusya, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde bulunan Donetsk kentinde yine sivil yerleşimleri hedef aldı.

- Rusya, Donetsk'te sivil yerleşimleri vuruyor

KİEV - Rusya, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde bulunan Donetsk kentinde yine sivil yerleşimleri hedef aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 20 gündür aralıksız sürerken, Rus birlikleri sivil yerleşimleri bombalamaya devam ediyor. Rusya, Donetsk kentinde yine sivillere yönelik saldırı gerçekleştirdi. Şehrin merkezine düşen bomba çok sayıda yerleşim yerine zarar verirken, bombanın düşme anı olay yerine yakın bir kafedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Patlamanın ardından kafenin camları parçalanırken, içeride bulunan vatandaşlar da yaralandı. Panikle sağa sola kaçan vatandaşların kafenin içinde saklanabilecekleri bir alan aradıkları görüldü.

Rusya, Donetsk'te Sivil Yerleşimleri Vuruyor
Rusya, Donetsk'te Sivil Yerleşimleri Vuruyor
Rusya, Donetsk'te Sivil Yerleşimleri Vuruyor

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Rusya, Mikolayiv'de Sivil Yerleşimleri Vuruyor Rusya, Mikolayiv'de Sivil Yerleşimleri Vuruyor Donetsk'te sivil alanlar vuruldu Donetsk'te sivil alanlar vuruldu

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya, Donetsk'te Sivil Yerleşimleri Vuruyor - Son Dakika


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