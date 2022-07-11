Rusya: Donetsk'teki Çasov Yar'da Ukrayna askeri birliklerinin geçici dağıtım noktasını vurduk - Son Dakika
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Rusya: Donetsk'teki Çasov Yar'da Ukrayna askeri birliklerinin geçici dağıtım noktasını vurduk

11.07.2022 14:08
Rusya: Donetsk'teki Çasov Yar'da Ukrayna askeri birliklerinin geçici dağıtım noktasını vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, karadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Donetsk bölgesindeki Çasov Yar'da Ukrayna askeri birliklerinin geçici dağıtım noktasını vurduklarını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, karadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Donetsk bölgesindeki Çasov Yar'da Ukrayna askeri birliklerinin geçici dağıtım noktasını vurduklarını söyledi.

Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Konaşenkov, denizden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli 'Kalibr' füzeleriyle Dnipro bölgesinde Raduşnoye yerleşim birimi civarında ABD tarafından Ukrayna'ya sağlanan HIMARS çoklu roketatar sistemleri ve M777 obüsler için, ayrıca 2S7 Pion obüsleri için kullanılacak mühimmat depolarının yok edildiğini belirtti.

Karadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Donetsk bölgesindeki Çasov Yar yerleşim birimi civarında Ukrayna silahlı kuvvetlerinin 118. bölgesel savunma birliklerinin geçici dağıtım noktasını vurduklarını söyleyen Konaşenkov, bu saldırı sonucunda 300'den fazla Ukraynalı milliyetçi gücün etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Konaşenkov, Rus hava ve uzay kuvvetlerinin Harkiv'de Sloboda ve Osnovyansk bölgelerinde milliyetçi taburların ve yabancı paralı savaşçıların bulunduğu pozisyonlara nokta atışlarıyla 250 civarında savaşçının ve 25 askeri teknik aracın imha edildiğini dile getirdi.

Ukrayna ordusunun bütün yönlerde ciddi kayıplara uğradığını savunan Konaşenkov, Seversk bölgesindeki Ukrayna silahlı kuvvetlerinin 25. hava indirme birliklerinin yüzde 70'inin kayba uğradığını ileri sürdü.

Yüksek hassasiyetli silahlarla Donetsk bölgesindeki Artyömovsk yerleşim birimi civarında ve Harkiv bölgesindeki Ukrayna askeri birliklerini de vurduklarını anlatan Konaşenkov, Rus hava muharebe taktik birlikleri ile füze ve topçu birliklerinin Seversk yerleşim birimi yakınlarında Osa- AKM uçaksavar füze sistemi, Mıkolayiv bölgesinde ise 3 mühimmat cephaneliğini yok ettiğini bildirdi.

Rus Su-35 savaş uçağının Donetsk bölgesinde Bogatır yerleşim birimi yakınında Ukrayna hava kuvvetlerine ait Su-25 savaş uçağını düşürdüğünü belirten Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 243 uçak, 137 helikopter, 1506 insansız hava aracı, 354 hava savunma füze sistemi, 4 bin 20 tank ve zırhlı araç, 741 çok namlulu roketatar, 3 bin 132 obüs ve havan topu, 4 bin 149 askeri özel araç imha edildi." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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