Rusya, "dostane olmayan" ülkeler listesini güncelledi - Son Dakika
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Rusya, "dostane olmayan" ülkeler listesini güncelledi

22.07.2022 21:20
Rusya, "dostane olmayan" ülkeler listesini güncelledi

Rusya hükümeti, "dostane olmayan ülkeler" listesine Yunanistan, Danimarka, Slovenya, Slovakya ve Hırvatistan'ı dahil etti.

Rusya hükümeti, "dostane olmayan ülkeler" listesine Yunanistan, Danimarka, Slovenya, Slovakya ve Hırvatistan'ı dahil etti.

Hükümet Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya'ya karşı dostane olmayan eylemlerde bulunan ülkeler listesinin güncellendiği bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı'nın kararnamesi uyarınca oluşturulan "dostane olmayan ülkeler" listesine Yunanistan, Danimarka, Slovenya, Slovakya ve Hırvatistan'ın eklendiği ifade edildi.

Böylelikle, bu ülkelerin Rusya'daki diplomatik misyonlarında ve konsolosluk görevlerinde yerel personel istihdamına sınırlama getirildiği kaydedildi.

Buna göre Yunanistan için 34 kişi, Danimarka için 20, Slovakya için de 16 kişilik yerel personel sınırı belirlendiği bildirildi.

Listedeki Slovenya ve Hırvatistan'ın ise bundan sonra diplomatik misyonlarında ve konsolosluk görevlerinde yerel personel istihdam edemeyeceği belirtildi.

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Kaynak: AA

Hırvatistan, Yunanistan, Danimarka, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, 'dostane olmayan' ülkeler listesini güncelledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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