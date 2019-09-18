Son Dakika Haberleri: Rusya ekonomi bakanı: petrol piyasalarında müdahaleye gerek yok
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Rusya ekonomi bakanı: petrol piyasalarında müdahaleye gerek yok

1 saat önce

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maxim Oreshkin, 2019 ve 2020 petrol fiyatlarının yeniden düzenlenmesi için ortada bir neden olmadığını söyledi.

Rusya ekonomi bakanı: petrol piyasalarında müdahaleye gerek yok, System.String[]

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maxim Oreshkin, 2019 ve 2020 petrol fiyatlarının yeniden düzenlenmesi için ortada bir neden olmadığını söyledi.

Oreshkin, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Şu anki durumun piyasalar için kısa dönemli bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple öngörülerimizde özellikle gelecek yıla yönelik nitel değişimler yer almıyor. Bu yıl içinse sonuçlara yılın sonunda bakacağız" dedi.

Oreshkin'in söz konusu yorumu, Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Saudi Aramco tesislerine yapılan saldırı için bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısı sonrası geldi.

Ekonomi, Rusya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:23 Kaynak: DHA
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