Rusya ekonomi bakanı: petrol piyasalarında müdahaleye gerek yok

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maxim Oreshkin, 2019 ve 2020 petrol fiyatlarının yeniden düzenlenmesi için ortada bir neden olmadığını söyledi.

Oreshkin, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Şu anki durumun piyasalar için kısa dönemli bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple öngörülerimizde özellikle gelecek yıla yönelik nitel değişimler yer almıyor. Bu yıl içinse sonuçlara yılın sonunda bakacağız" dedi.

Oreshkin'in söz konusu yorumu, Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Saudi Aramco tesislerine yapılan saldırı için bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısı sonrası geldi.