Son Dakika Haberleri: Rusya Ekonomisi ABD Yaptırımlarına Rağmen Büyüyor"

Rusya Ekonomisi ABD Yaptırımlarına Rağmen Büyüyor"

1 saat önce

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, ABD'nin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımlarına ilişkin, "Rusya ekonomisi ABD yaptırımlarına adapte oldu ve istikrarı koruyarak büyümeyi sürdürüyor.

Rusya Ekonomisi ABD Yaptırımlarına Rağmen Büyüyor
Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, ABD'nin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımlarına ilişkin, "Rusya ekonomisi ABD yaptırımlarına adapte oldu ve istikrarı koruyarak büyümeyi sürdürüyor." dedi.

Basına açıklamalarda bulunan Peskov, ABD'nin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımların ülke ekonomisine etkilerini değerlendirdi.

Peskov, Rusya'nın bankacılık ve enerji sektörüne yönelik yaptırım paketinin ABD Senatosuna sunulduğunu hatırlatarak, "Yaptırımların asıl amacı Rus şirketlerini ABD piyasasından çıkartmaktır. Böylelikle Amerikan ürünlerine yer açmaya çalışılıyor. Bu haksız bir rekabet." ifadesini kullandı.

Hükümetin yaptırımlara karşı önlem aldığını belirten Peskov, "Rusya ekonomisi ABD yaptırımlarına adapte oldu ve istikrarı koruyarak büyümeyi sürdürüyor." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:49 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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