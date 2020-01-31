Rusya Enerji Bakanı Novak: "Koronavirüs nedeniyle küresel petrol talebi düşebilir" - Son Dakika
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Rusya Enerji Bakanı Novak: "Koronavirüs nedeniyle küresel petrol talebi düşebilir"

6 saat önce

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, yeni tip koronavirüsün (2019-nCov) küresel petrol piyasalarına olası etkilerini yakından takip ettiklerini belirterek, "Salgın nedeniyle küresel petrol talebi düşebilir.

Rusya Enerji Bakanı Novak:

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, yeni tip koronavirüsün (2019-nCov) küresel petrol piyasalarına olası etkilerini yakından takip ettiklerini belirterek, "Salgın nedeniyle küresel petrol talebi düşebilir. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile birlikte gerekli adımları atmaya hazırız." dedi.

Novak, Kazakistan'ın Almatı şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs vakasının ardından küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Salgın nedeniyle petrol talebinin etkileneceğine işaret eden Novak, "Eğer tahminler doğru çıkarsa, Çin ekonomisi yavaşlarsa, salgın nedeniyle küresel petrol talebi düşebilir." diye konuştu.

Gelişmelere ilişkin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) enerji bakanlarıyla sürekli temas halinde olduklarını anlatan Novak, "OPEC ile birlikte gerekli adımları atmaya hazırız. Ancak bu adımların atılması için durumu daha net bir şekilde değerlendirmemiz ve ileriki günlerde nasıl gelişeceğini izlememiz gerekiyor." dedi.

Artan jeopolitik riskler nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı çarşamba günü 60 doların altına inerken, bugün de 57 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

OPEC üyeleri ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülke 5-6 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da toplanarak küresel petrol piyasasının görünümünü değerlendirmek üzere anlaşmıştı.

Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:12 Kaynak: AA
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