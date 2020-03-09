Rusya Enerji Bakanı Novak: "Pazar payı için rekabete girmeye OPEC karar verdi" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Rusya Enerji Bakanı Novak: 'Pazar payı için rekabete girmeye OPEC karar verdi' - Son Dakika Ekonomi

Rusya Enerji Bakanı Novak: "Pazar payı için rekabete girmeye OPEC karar verdi"

6 saat önce

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, petrol üretimini artırmaya ve pazar payı için rekabete girmeye yönelik kararın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) ait olduğunu savundu.

Rusya Enerji Bakanı Novak:

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, petrol üretimini artırmaya ve pazar payı için rekabete girmeye yönelik kararın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) ait olduğunu savundu.

Rus hükümetinin basın servisinden yapılan açıklamaya göre Novak, başkent Moskova'da Başbakan Mihail Mişustin ile petrol piyasalarında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Görüşmede, petrol fiyatlarındaki ani düşüşü beklediklerini aktaran Novak, "Rus petrol sektörünün kaliteli kaynakları ve tüm fiyat seviyeleri ile rekabet edebilecek ve pazar payını koruyabilecek güçlü mali yapısı var." ifadesini kullandı.

Rusya'nın, OPEC ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler arasındaki petrol üretim kısıntısına yönelik anlaşmayı uzatmayı teklif ettiğini anlatan Novak, "Rusya olarak, koronavirüsün etkilerini daha iyi anlamak için anlaşmayı mevcut haliyle ikinci çeyreğin sonuna kadar uzatmayı teklif etmiştik. Ancak OPEC üyeleri, petrol üretimini artırma ve pazar payı için rekabete girmeye karar verdi." değerlendirmesinde bulundu.


OPEC ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin toplantısından üretim kesintisi kararının çıkmaması ve yetkililerden gelen açıklamaların herhangi bir anlaşmaya ilişkin beklentileri azaltması sonrası Brent petrolün varil fiyatı 32 dolara geriledi.

Petrol fiyatlarındaki bu düşüş, Ocak 1991'de Birinci Körfez Savaşı'nın başlangıcındakinden sonra en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Rusya, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:52 Kaynak: AA
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