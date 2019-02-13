Son Dakika Haberleri: Rusya Enerji Bakanı Novak: "Şubat'ta Petrol Üretimimiz Ekim'e Göre 100 Bin Varil Azalacak"

Rusya Enerji Bakanı Novak: "Şubat'ta Petrol Üretimimiz Ekim'e Göre 100 Bin Varil Azalacak"

5 saat önce

Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, “Şubat ayında petrol üretimimiz Ekim’e göre 100 bin varil/gün azalacak gibi görünüyor” dedi. Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, Rusya’nın günlük petrol üretiminin Şubat ayında, OPEC+’nın global arz kısıntısı anlaşmasında baz alınan Ekim ayına göre 90-100 bin varil azalacağını söyledi. Rusya, OPEC ile yapılan anlaşmada, günlük petrol üretimini Ekim ayına göre […]The post Rusya Enerji Bakanı Novak: “Şubat’ta petrol üretimimiz Ekim’e göre 100 bin varil azalacak” appeared first on Enerji Enstitüsü.

Rusya Enerji Bakanı Novak:
Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, "Şubat ayında petrol üretimimiz Ekim'e göre 100 bin varil/gün azalacak gibi görünüyor" dedi.

Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, Rusya'nın günlük petrol üretiminin Şubat ayında, OPEC+'nın global arz kısıntısı anlaşmasında baz alınan Ekim ayına göre 90-100 bin varil azalacağını söyledi.

Rusya, OPEC ile yapılan anlaşmada, günlük petrol üretimini Ekim ayına göre kademeli olarak 200 bin varil azaltma sözü vermişti.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:55 

Rusya Federasyonu, Alexander Novak, Sektörel
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