Rusya Enerji Bakanı Novak: "Şubat'ta Petrol Üretimimiz Ekim'e Göre 100 Bin Varil Azalacak"
5 saat önce
Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, “Şubat ayında petrol üretimimiz Ekim’e göre 100 bin varil/gün azalacak gibi görünüyor” dedi. Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, Rusya’nın günlük petrol üretiminin Şubat ayında, OPEC+’nın global arz kısıntısı anlaşmasında baz alınan Ekim ayına göre 90-100 bin varil azalacağını söyledi. Rusya, OPEC ile yapılan anlaşmada, günlük petrol üretimini Ekim ayına göre […]The post Rusya Enerji Bakanı Novak: “Şubat’ta petrol üretimimiz Ekim’e göre 100 bin varil azalacak” appeared first on Enerji Enstitüsü.
Rusya
Enerji Bakanı Aleksander Novak, "Şubat ayında petrol üretimimiz Ekim'e göre 100 bin varil/gün azalacak gibi görünüyor" dedi.
Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, Rusya'nın günlük petrol üretiminin Şubat ayında, OPEC+'nın global arz kısıntısı anlaşmasında baz alınan Ekim ayına göre 90-100 bin varil azalacağını söyledi.
Rusya, OPEC ile yapılan anlaşmada, günlük petrol üretimini Ekim ayına göre kademeli olarak 200 bin varil azaltma sözü vermişti.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:55
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