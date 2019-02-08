Son Dakika Haberleri: Rusya Enerji Bakanı Novak, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Samsar'la Görüştü

Rusya Enerji Bakanı Novak, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Samsar'la Görüştü

1 saat önce

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak’ın Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’ın göreve başlaması vesilesiyle kendisiyle görüşme yaptığı bildirildi. Rusya Enerji Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan açıklamada, toplantıda Türk Akımı doğalgaz boru hattı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali (Akkuyu NGS) dâhil olmak üzere iki ülke arasındaki en büyük enerji projelerinin, bölgelerarası işbirliğinin ve tarım alanındaki etkileşiminin ele alındığı kaydedildi. […]The post Rusya Enerji Bakanı Novak, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Samsar’la görüştü appeared first on Enerji Enstitüsü.

Rusya Enerji Bakanı Novak, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Samsar'la Görüştü, System.String[]



Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak'ın Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ın göreve başlaması vesilesiyle kendisiyle görüşme yaptığı bildirildi.




Rusya Enerji Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanan açıklamada, toplantıda Türk Akımı doğalgaz boru hattı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali (Akkuyu NGS) dahil olmak üzere iki ülke arasındaki en büyük enerji projelerinin, bölgelerarası işbirliğinin ve tarım alanındaki etkileşiminin ele alındığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca Rusya-Türkiye Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde 2019'da yapılması planlanan etkinlikler bağlamında kültür ve turizm alanındaki işbirliği konularına özel önem verildiği vurgulandı.





Açıklamaya göre Novak-Samsar görüşmesinde, Rusya ve Türkiye'nin arasında süren ticari-ekonomik işbirliği de masaya yatırıldı, özellikle de 2012'den bu yana Rus tarafının başkanlığını Aleksandr Novak'ın yaptığı Rusya-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu'nun (KEK) çalışmalarından duyulan memnuniyet dile getirildi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, geçen Aralıkta 25 ülkeye yeni büyükelçilerin atandığı 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görev süresi tamamlanan Hüseyin Diriöz'ün yerine geçmişti.





The post Rusya Enerji Bakanı Novak, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Samsar'la görüştü appeared first on Enerji Enstitüsü.
Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:25 

Moskova, Türkiye, Rusya Federasyonu, Sektörel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Rallici Burcu Çetinkaya, Kocası CHP'den Aday Olunca İşinden Kovuldu Şampiyon Rus Boksör Alexander Kostromin Öldürüldü

Mahir Eller Projesi ile 12 İlde 3 Bin Kişiye İstihdam Sağlanacak Kadife ile Kaplanan Lüks Otomobili Görenler Şaşkına Dönüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 16:30:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya Enerji Bakanı Novak, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Samsar'la Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]