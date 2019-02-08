Rusya Enerji Bakanı Novak, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Samsar'la Görüştü







Açıklamaya göre Novak-Samsar görüşmesinde, Rusya ve Türkiye'nin arasında süren ticari-ekonomik işbirliği de masaya yatırıldı, özellikle de 2012'den bu yana Rus tarafının başkanlığını Aleksandr Novak'ın yaptığı Rusya-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu'nun (KEK) çalışmalarından duyulan memnuniyet dile getirildi.



Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, geçen Aralıkta 25 ülkeye yeni büyükelçilerin atandığı 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görev süresi tamamlanan Hüseyin Diriöz'ün yerine geçmişti.



