Rusya: "Erdoğan ve Putin, Rusya'ı Görüşecek"
32 dakika önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek hafta gerçekleştirecekleri görüşmede Suriye'yi ele alacak.
Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, gelecek hafta gerçekleştirecekleri görüşmede Suriye
'yi ele alacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, gelecek hafta başkent Moskova
'da bir araya gelecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yardımcısı Yuri Ushakov'un konuya ilişkin açıklamasında, görüşmede Suriye meselesinin ele alınacağını ifade etti. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Uşakov, Rusya'nın üçlü zirve önerisi niyetinde olduğunu ifade etti. - MOSKOVA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:55 Kaynak: İHA
Münbiç'te ABD Askerlerinin Öldüğü Saldırıyı DEAŞ Üstlendi
Münbiç'te ABD Askerlerini Hedef Alan Saldırının Görüntüsü Ortaya Çıktı
Münbiç'teki Patlamada 2 ABD Askeri Yaşamını Yitirdi
Son Dakika! Münbiç'teki Bombalı Saldırıyla İlgili ABD'den Açıklama Geldi