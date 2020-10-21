Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan üçgeninde telefon trafiği yaşandı - Son Dakika

Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan üçgeninde telefon trafiği yaşandı
21.10.2020 15:57
Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.
Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah ve mühimmatın ganimet olarak ele geçirildiği belirtildi. Öte yandan Azerbaycan ordusunun ilerleyişi karşısında direnemeyen Ermenistan askerleri cephe bölgesindeki silahlarını ve araçlarını bırakarak kaçtı.
(İHA)
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