Rusya, eski CIA çalışanı Snowden'a 'kalıcı oturma' izni verdi
22.10.2020 20:34
Rusya, eski CIA ajanı Edward Snowden'a 'kalıcı oturma' izni verdi.
Rusya, eski CIA ajanı Edward Snowden'a 'kalıcı oturma' izni verdi. Snowden, 2013'te ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'na (NSA) ait gizli belgeleri sızdırdıktan sonra Rusya'ya sığınmıştı.
Eski CIA ajanı Edward Snowden'a, Rusya'da kalıcı oturma izni verildi. Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre Snowden'in avukatı Anatoly Kucherena, Rusya'nın kalıcı oturma izni verdiğini söyledi. Snowden, 2013 yılında NSA'e ait gizli belgeleri sızdırmış ve Rusya'ya sığınmıştı. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Ağustos ayında Snowden için af çıkarmayı düşündüğünü ifade etmişti.
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