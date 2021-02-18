Rusya, Estonyalı diplomatı sınır dışı etti - Son Dakika

Rusya, Estonyalı diplomatı sınır dışı etti

18.02.2021 18:23
Rusya, Estonyalı diplomatı sınır dışı etti, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Estonya'nın bir Rus diplomatı sebepsiz şekilde sınır dışı ettiğini, Rusya'nın da bir Estonyalı diplomatını sınır dışı ederek bu harekete aynı düzeyde cevap verildiğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Estonya'nın bir Rus diplomatı sebepsiz şekilde sınır dışı ettiğini, Rusya'nın da bir Estonyalı diplomatını sınır dışı ederek bu harekete aynı düzeyde cevap verildiğini açıkladı.

Rusya, yabancı ülkelerin diplomatlarını teker teker sınır dışı etmeye devam ediyor. Almanya, Polonya ve İsveç diplomatlarının ardından Estonyalı bir diplomat daha Rusya'dan sınır dışı edildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Estonya'nın bir Rus diplomatı sebepsiz yere sınır dışı ettiğini belirterek, Rusya'nın da bir Estonya diplomatını sınır dışı ederek bu harekete cevap verdiği aktarıldı.

"Estonya, Washington ve Brüksel'deki amirlerine ne kadar sadık olduğunu göstermeye karar verdi"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova yaptığı açıklamada, "Muhtemelen, yeni Estonya hükümeti Washington ve Brüksel'deki amirlerine ne kadar sadık olduğunu göstermeye karar verdi ve bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" (Persona non grata) ilan etti" dedi.

Zakharova, sınır dışı edilen diplomatın Rusya ve Estonya arasındaki kültür ve eğitimle ilgili sorunlarla ilgilendiğini ifade ederek, "Tam olarak Rusya ve Estonya arasındaki işbirliğinin devam ettiği alanlar" ifadelerini kullandı.

Zakharova, Estonya'nın bir Rus diplomatı herhangi bir sebep olmaksızın sınır dışı ettiğini ve Rusya'nın Estonya'nın büyükelçisini konuyla ilgili hoşnutsuzluğunu bildirmek için bakanlığa çağırdığını sözlerine ekledi.

Öte yandan Rusya, başkent Moskova'da geçtiğimiz günlerde muhalif lider Alexei Navalny'ye destek amaçlı gerçekleştirilen protestolara katıldıkları gerekçesi ile Polonya, Almanya ve İsveç'ten 3 Avrupa Birliği (AB) diplomatını sınır dışı etmişti. Almanya, Polonya ve İsveç, Rusya'ya misilleme yaparak ülkelerinde bulunan Rus diplomatları "istenmeyen kişi" ilan etmişlerdi. - MOSKOVA

Rusya, Estonyalı diplomatı sınır dışı etti

Dışişleri Bakanlığı, Almanya, Estonya, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya, Estonyalı diplomatı sınır dışı etti - Son Dakika


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