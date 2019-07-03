Son Dakika Haberleri: Rusya Facebook'un kripto parası Libra'yı yasaklamayacak
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Rusya Facebook'un kripto parası Libra'yı yasaklamayacak

45 dakika önce

Rusya Maliye Bakanı Vekili Alexei Moiseev, Facebook'un kripto parası Libra'yı yasaklamak için ayrı bir düzenleme yapmayacaklarını açıkladı.

Rusya Facebook'un kripto parası Libra'yı yasaklamayacak, System.String[]
Rusya Maliye Bakanı Vekili Alexei Moiseev, Facebook'un kripto parası Libra'yı yasaklamak için ayrı bir düzenleme yapmayacaklarını açıkladı.
Cointelegraph'ın haberine göre Moiseev, yakında kripto paralar için bir yasal çerçeve oluşturacaklarını ve Libra'nın da bu çerçeve içinde yer alacağını söyledi ve ekledi:
"Kimse yasaklamayacak; çok sayıda özel firma şeffaf ve yasal bir şekilde ICO (kripto para halka arzı) düzenleyebilmenin ne zaman mümkün olacağını soruyor. (Kripto paralar) kesinlikle regüle edilecek ve izin vereceğiz, hepsi bu."
Asıl sorunun kripto paraların yabancı dövizlerle aynı statüde işlem görüp görmeyeceği olduğunu belirten Mossiev, kripto paralar ile mal ve hizmet alım satımının ise Rusya'da "her zaman yasa dışı" olacağını vurguladı ve "Ruble bizim ulusal paramızdır ve tüm hesaplamalar onunla yapılmak zorundadır" diye uyardı.
Facebook, Libra'nın görece sabit değerli bir kripto para birimi olmasını ve özellikle internet ve sosyal medya platformları üzerinde alışverişlerde yoğun biçimde kullanılmasını hedefliyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Şubat ayında kripto paralar için yasal düzenlemeler hazırlanması talimatını vermişti.
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:02 Kaynak: DHA
Facebook, Rusya, Ekonomi
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