Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA), yeni tip korona virüsü tedavi edecek ilacın... - Son Dakika

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Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA), yeni tip korona virüsü tedavi edecek ilacın...
6 saat önce
Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA), yeni tip korona virüsü tedavi edecek ilacın geliştirildiğini duyurdu.
Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA), yeni tip korona virüsü tedavi edecek ilacın geliştirildiğini duyurdu. - MOSKOVA
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 04:04 Kaynak: İHA
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