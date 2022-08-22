Rusya: Dugina cinayetinin arkasında Ukrayna özel servislerinin olduğu tespit edildi - Son Dakika
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Rusya: Dugina cinayetinin arkasında Ukrayna özel servislerinin olduğu tespit edildi

22.08.2022 16:04
Rusya: Dugina cinayetinin arkasında Ukrayna özel servislerinin olduğu tespit edildi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Darya Dugina'nın bombalı saldırıyla öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Darya Dugina'nın bombalı saldırıyla öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun tespit edildiğini bildirdi.

FSB'den yapılan açıklamada, Dugina'nın, içinde bulunduğu aracın Moskova bölgesinde patlatılması nedeniyle hayatını kaybettiği anımsatıldı.

Cinayetin detaylarının ortaya çıkarıldığı kaydedilen açıklamada, "Suçun Ukrayna özel servisleri tarafından hazırlanıp işlendiği tespit edildi. Öldürme planı, 1979 doğumlu Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk tarafından gerçekleştirildi. Vovk, 12 yaşındaki kızıyla 23 Temmuz'da Rusya'ya gelerek bilgi toplamak için Dugina'nın yaşadığı evde daire kiraladı." ifadelerine yer verildi.

Vovk'un Dugina'yı arabayla takip ettiği belirtilen açıklamada, "Vovk, saldırıdan sonra kızıyla birlikte Rusya'nın Pskov bölgesi üzerinden Estonya'ya kaçtı. Vovk, Rusya'ya giriş yaparken Donetsk Halk Cumhuriyeti plakası, Moskova'da Kazakistan plakası, ülke çıkışında ise Ukrayna plakası kullandı." denildi.

Açıklamada, olayla ilgili belgelerin Rusya Soruşturma Komitesi'ne teslim edildiği aktarıldı.

Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın Moskova bölgesindeki Odintsovo kentinin yakınlarında 20 Ağustos'ta infilak etmesi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, araca patlayıcı cihazın yerleştirildiği ve araç seyir halindeyken patlatıldığı belirtilmişti. Arabanın Aleksandr Dugin'e ait olduğu ifade edilmişti.

Darya Dugina kim?

Aleksandr Dugin'in kızı 30 yaşındaki Darya Dugina, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesinden 2015'te mezun oldu.

Gazeteci olarak da bilinen Dugina, "Uluslararası Avrasya Hareketi" sivil toplum kuruluşunda siyasi gözlemci olarak görevini sürdürüyordu.

Dugina, Rusya'nın kontrolü altına aldığı Ukrayna'nın Mariupol şehrine de giderek çalışmalar yapmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı da Dugina'nın temmuz ayın başında yaptırım listesine alındığını açıklamıştı.

Aleksandr Dugin kim?

Rus siyaset uzmanı, sosyolog ve filozof Aleksandr Dugin ise Uluslararası Avrasya Hareketi'ne başkanlık ediyor.

Neo Avrasyacılık akımını benimseyen Dugin, 2014 yılında Foreign Policy dergisi tarafından "Modern Dünyanın 100 Küresel Düşünürü" listesine dahil edilmişti.

Ayrıca Dugin, 2010 itibarıyla ABD, Kanada ve Avrupa Birliği'nin yaptırım listelerinde yer alıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya: Dugina cinayetinin arkasında Ukrayna özel servislerinin olduğu tespit edildi - Son Dakika

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