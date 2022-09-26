FSB'den yapılan açıklamada, "Japonya'nın Vladivostok Konsolosu Motoki Tatsunori, Rusya'nın bir Asya Pasifik ülkesi ile iş birliği ve Batı'nın yaptırım politikasının Primorskiy bölgesindeki ekonomik durum üzerindeki etkisi hakkında dağıtımı sınırlı bilgileri para karşılığında temin ederken gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Vladivostok, Japonya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rusya'da Japon diplomat, 'dağıtımı sınırlı bilgiler temin ettiği' gerekçesiyle gözaltına alındı - Son Dakika

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