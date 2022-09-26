Rusya'da Japon diplomat, "dağıtımı sınırlı bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına alındı - Son Dakika
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Rusya'da Japon diplomat, "dağıtımı sınırlı bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına alındı

26.09.2022 19:43
Rusya'da Japon diplomat, "dağıtımı sınırlı bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına alındı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Japonya'nın Vladivostok Konsolosu Motoki Tatsunori'yi "dağıtımı sınırlı bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına aldı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Japonya'nın Vladivostok Konsolosu Motoki Tatsunori'yi "dağıtımı sınırlı bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına aldı.

FSB'den yapılan açıklamada, "Japonya'nın Vladivostok Konsolosu Motoki Tatsunori, Rusya'nın bir Asya Pasifik ülkesi ile iş birliği ve Batı'nın yaptırım politikasının Primorskiy bölgesindeki ekonomik durum üzerindeki etkisi hakkında dağıtımı sınırlı bilgileri para karşılığında temin ederken gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.

Rus tarafının, Japonya'nın Moskova Büyükelçiliğine olayla ilgili protesto notası ilettiği bildirilen açıklamada, Tatsunori'nin "diplomatik statüsü dışında faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan edildiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Vladivostok, Japonya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'da Japon diplomat, 'dağıtımı sınırlı bilgiler temin ettiği' gerekçesiyle gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'da Japon diplomat, "dağıtımı sınırlı bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına alındı - Son Dakika
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