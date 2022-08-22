Rus istihbaratı, Dugina'yı öldürdüğü iddia edilen kadının görüntülerini dağıttı - Son Dakika
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Rus istihbaratı, Dugina'yı öldürdüğü iddia edilen kadının görüntülerini dağıttı

22.08.2022 20:58
Rus istihbaratı, Dugina'yı öldürdüğü iddia edilen kadının görüntülerini dağıttı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'yı öldürdüğünü açıkladığı kadının Rusya'daki bazı görüntülerini paylaştı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'yı öldürdüğünü açıkladığı kadının Rusya'daki bazı görüntülerini paylaştı.

Rus basınına dağıtılan görüntülere göre, Dugina'nın öldürülmesi planını gerçekleştirdiği ifade edilen Ukrayna vatandaşı kadın yanında kızı ile 23 Temmuz'da Rusya'ya girişte arabasında yapılan sınır güvenlik kontrolünde görünüyor.

Diğer bir görüntüde ise Dugina'nın yaşadığı belirtilen evin önünde beklerken kameraya yansıyan kadın, kızıyla 21 Ağustos'ta Rusya sınırından Estonya'ya çıkışında sınırda araç kontrolü esnasındaki görüntülerde yer alıyor.

Ayrıca FSB, kadının kullandığı Mini Cooper marka aracın ayrı ayrı (sözde) Donetsk Halk Cumhuriyeti, Kazakistan ve Ukrayna plakalı haliyle yol kameralarına takılmış görüntüsü ve kadının sınır giriş kayıt ekran bilgisini paylaştı.

Putin'den Dugina'ya cesaret nişanı kararı

Bu arada Kremlin'in internet sitesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, mesleki görevini yerine getirirken gösterdiği cesaret ve özveriden dolayı Tsargrad muhabiri Darya Dugina'ya ölümü sonrasında cesaret nişanı verilmesi kararını imzaladığı bildirildi.

Rus istihbaratı FSB, Dugina cinayetinin detaylarına ilişkin açıklamasında, "Suçun Ukrayna özel servislerince hazırlanıp işlendiği tespit edildi. Öldürme planı, 1979 doğumlu Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk tarafından gerçekleştirildi. Vovk, 12 yaşındaki kızıyla 23 Temmuz'da Rusya'ya gelerek bilgi toplamak için Dugina'nın yaşadığı apartmanda daire kiraladı." ifadelerine yer vermişti.

Vovk'un saldırıdan sonra kızıyla Rusya'nın Pskov bölgesi üzerinden Estonya'ya kaçtığı kaydedilirken, Rusya'ya giriş yaparken Donetsk Halk Cumhuriyeti plakası, Moskova'da Kazakistan plakası, ülke çıkışında ise Ukrayna plakası kullandığı aktarılmıştı.

Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın Moskova bölgesindeki Odintsovo kentinin yakınlarında 20 Ağustos'ta infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, araca patlayıcı cihazın yerleştirildiği ve araç seyir halindeyken patlatıldığı belirtilmişti. Arabanın Aleksandr Dugin'e ait olduğu ifade edilmişti.

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Rus istihbaratı, Darya Dugina suikastinin zanlısına ait görüntüler yayınladı Rus istihbaratı, Darya Dugina suikastinin zanlısına ait görüntüler yayınladı Rus istihbaratı, Darya Dugina suikastinin zanlısına ait görüntüler yayınladı Rus istihbaratı, Darya Dugina suikastinin zanlısına ait görüntüler yayınladı
Kaynak: AA

Aleksandr Dugin, Darya Dugina, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus istihbaratı, Dugina'yı öldürdüğü iddia edilen kadının görüntülerini dağıttı - Son Dakika

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