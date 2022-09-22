Rus istihbaratı, Türkiye ve Avrupa enerji hattına terör saldırısını engellediğini açıkladı - Son Dakika
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Rus istihbaratı, Türkiye ve Avrupa enerji hattına terör saldırısını engellediğini açıkladı

22.09.2022 11:58
Rus istihbaratı, Türkiye ve Avrupa enerji hattına terör saldırısını engellediğini açıkladı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Türkiye ve Avrupa'ya doğal gaz ve petrol taşıyan boru hattına "Ukrayna istihbaratı tarafından hazırlanan terör saldırısını" engellediğini duyurdu.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Türkiye ve Avrupa'ya doğal gaz ve petrol taşıyan boru hattına "Ukrayna istihbaratı tarafından hazırlanan terör saldırısını" engellediğini duyurdu.

FSB Halkla İlişkiler Merkezinden yapılan açıklamada, boru hattına yönelik terör saldırısını bir Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ajanının hazırladığı belirtildi.

SBU ajanı ve 4 suç ortağının saldırıyı gerçekleştirmeden yakalandığı kaydedilen açıklamada, "FSB, Ukrayna özel servislerinin Türkiye ve Avrupa'ya enerji sağlayan petrol ve doğal gaz kompleksinde sabotaj ve terör eylemi gerçekleştirme girişimini engelledi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ukrayna istihbaratına çalışan ajanın ve diğer dört kişinin Rus vatandaşı olduğu bildirildi.

Ayrıca yakalanan kişiden, küratörü ile yazışmaları, konuşmaları ve iletişim araçları, patlayıcı cihazın montaj talimatları ile para transferlerinin ele geçirildiği aktarıldı.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus istihbaratı, Türkiye ve Avrupa enerji hattına terör saldırısını engellediğini açıkladı - Son Dakika

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