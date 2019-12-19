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Rusya: Federal Güvenlik Servisi'nde yaşanan silahlı saldırıda en az iki kişi hayatını kaybetti
6 saat önce
Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Rusya Federal Güvenlik Servisi'nde (FSB) yaşanan silahlı saldırıda en az iki kişi hayatını kaybetti
Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Rusya Federal Güvenlik Servisi'nde (FSB) yaşanan silahlı saldırıda en az iki kişi hayatını kaybetti.
Ayrıntılar geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:00
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