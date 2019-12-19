Rusya: Federal Güvenlik Servisi'nde yaşanan silahlı saldırıda en az iki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rusya: Federal Güvenlik Servisi'nde yaşanan silahlı saldırıda en az iki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

Rusya: Federal Güvenlik Servisi'nde yaşanan silahlı saldırıda en az iki kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Rusya Federal Güvenlik Servisi'nde (FSB) yaşanan silahlı saldırıda en az iki kişi hayatını kaybetti

Rusya: Federal Güvenlik Servisi'nde yaşanan silahlı saldırıda en az iki kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Rusya Federal Güvenlik Servisi'nde (FSB) yaşanan silahlı saldırıda en az iki kişi hayatını kaybetti.


Ayrıntılar geliyor.

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Moskova, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:00 
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